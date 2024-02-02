Экономист раскрыл лайфхак для россиян с кредитами

Ранее стало известно, что в России за 2 года удвоилось количество граждан с пятью и более кредитами, а доля заемщиков, платящих три и более кредита, достигла 28,6 процента.
«Лайфхак такой: найти банк, который был бы готов вам все эти кредиты рефинансировать. То есть, условно говоря, какой-то банк просто берет всю вашу кредитную задолженность, погашает ее, и на эту кредитную задолженность выдает вам новый кредит, но с условием того, что он растягивает это на более длительный срок, может быть, с не столь высоким процентом. У вас ежемесячный совокупный платеж по одному кредиту становится в абсолютной величине меньше, чем выплаты по той куче кредитов, которую вы успели набрать», — рассказал Беляев.
Вместе с тем он предупредил, что это сложная процедура, требующая доказательств и организационных хлопот. К тому же, если у заемщика набраны кредиты под очень плохие условия, то ему вряд ли кто-то сможет реструктурировать задолженности.
В октябре 2023 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который позволит клиентам банков оформлять самозапрет на выдачу кредитов.
Большинство россиян (74 процента) поддержали идею введения самозапрета на взятие кредитов. Против выступили только 6 процентов опрошенных, посчитавших, что таким образом государство хочет снять с себя часть ответственности.