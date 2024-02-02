ЦБ: в 2023 году россияне перевели через СБП более 27 трлн рублей

«Покупки проходили через СБП в 4,5 раза чаще, чем в предыдущем году», — сказала директор департамента нацплатежной системы ЦБ Алла Бакина. Отмечается, что треть всех операций через СБП пришлась на четвертый квартал 2023 года. Тогда граждане совершили 2,4 млрд операций на сумму 10,4 трлн руб.