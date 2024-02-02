ЦБ: в 2023 году россияне перевели через СБП более 27 трлн рублей

Пользователи СБП за 2023 год перевели 27,7 трлн руб. и совершили покупок через данную систему на 3 трлн руб. Регулятор указывает, что значимым стимулом для роста популярности системы стали программы лояльности с выплатами кешбэка.
«Покупки проходили через СБП в 4,5 раза чаще, чем в предыдущем году», — сказала директор департамента нацплатежной системы ЦБ Алла Бакина. Отмечается, что треть всех операций через СБП пришлась на четвертый квартал 2023 года. Тогда граждане совершили 2,4 млрд операций на сумму 10,4 трлн руб.
Александра Горошилова