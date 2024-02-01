Широкий импульс к росту

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в среду на фоне неплохих объемов преодолел «круглый» уровень 3200 п., выступавший в качестве технического сопротивления. В случае если индекс сможет закрепиться на достигнутых значениях, откроется возможность для дальнейшего роста в направлении 3290 п., т. е. максимумов прошлого года.
Розничная выручка О’КЕЙ (OKEY 33,67 ₽, −1,38%) в IV квартале 2023 года повысилась на 5,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 58,5 млрд руб. За полный 2023 год выручка ретейлера увеличилась на 2,8%, до 205,8 млрд руб. Сегмент дискаунтеров показал опережающую динамику: LFL-продажи увеличились на 3% в 2023 году по сравнению со снижением на 1,6% сопоставимых продаж в сегменте гипермаркетов. Торговая площадь дискаунтеров «ДА!» выросла на 13,2% в прошлом году, гипермаркетов, в свою очередь, сократилась на 1,9%. О’КЕЙ, как и другие публичные представители продовольственного ретейла, в прошлом году сделал упор на развитии дискаунтеров и магазинов более малых форматов. X5 Group (FIVE 2379,00 ₽, −0,98%) например, в 2023 году утроила торговую площадь сети дискаунтеров «Чижик». На следующей неделе, 5 февраля, операционные результаты за 2023 год опубликует Лента и впервые раскроет результаты магазинов малых форматов «Монетка» в составе группы, с помощью которых Лента стремится достичь амбициозной цели по выручке в размере 1 трлн руб. к 2025 году.
Выручка Polymetal Int. Plc (POLY 474,4 ₽, −4,43%) в 2023 увеличилась на 8%, до $3 млрд, производство составило 1,7 млн унций. Глава Polymetal Виталий Несис сообщил о намерении продать до конца марта российские активы, которые в 2023 году принесли компании $2,1 млрд выручки. Ранее золотодобытчик планировал продать активы в I полугодии 2024 года. Инвесторы на МосБирже, вероятно, по-прежнему ждут подробностей по вопросу о потенциальной выплате дивидендов.
Новости, ожидания и торговые идеи. На глобальных рынках превалируют в целом позитивные настроения на фоне решения Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США сохранить на прежнем уровне процентную ставку по федеральным фондам. Тем не менее настроения инвесторов несколько охладили комментарии главы регулятора Джерома Пауэлла о низкой вероятности снижения ставки на заседании в марте.
Сегодня на Московской бирже начнутся торги акциями МКПАО ЮМГ (Европейский медицинский центр, GEMC) после редомициляции в САР о. Октябрьский. Мы положительно оцениваем завершение редомициляции и обмен расписок на акции очередным эмитентом. Переезд эмитента в российский контур может позволить компании вернуться к выплате дивидендов.
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