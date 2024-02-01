Широкий импульс к росту

Розничная выручка О’КЕЙ (OKEY 33,67 ₽, −1,38%) в IV квартале 2023 года повысилась на 5,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 58,5 млрд руб. За полный 2023 год выручка ретейлера увеличилась на 2,8%, до 205,8 млрд руб. Сегмент дискаунтеров показал опережающую динамику: LFL-продажи увеличились на 3% в 2023 году по сравнению со снижением на 1,6% сопоставимых продаж в сегменте гипермаркетов. Торговая площадь дискаунтеров «ДА!» выросла на 13,2% в прошлом году, гипермаркетов, в свою очередь, сократилась на 1,9%. О’КЕЙ, как и другие публичные представители продовольственного ретейла, в прошлом году сделал упор на развитии дискаунтеров и магазинов более малых форматов. X5 Group (FIVE 2379,00 ₽, −0,98%) например, в 2023 году утроила торговую площадь сети дискаунтеров «Чижик». На следующей неделе, 5 февраля, операционные результаты за 2023 год опубликует Лента и впервые раскроет результаты магазинов малых форматов «Монетка» в составе группы, с помощью которых Лента стремится достичь амбициозной цели по выручке в размере 1 трлн руб. к 2025 году.