Game over? Что означает для мира крах крупнейшего застройщика Китая

На российский рынок это может оказать влияние косвенно, через изменение мировых экономических тенденций и цен на сырьевые товары, от которых значительно зависит экономика России. При этом, в случае продолжительной нестабильности рынка недвижимости китайские регуляторы будут осуществлять поддержку сектору недвижимости, и переориентация на Восток, которая сейчас происходит во многих российских компаниях, может быть на время отложена.