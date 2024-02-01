Adidas потерял миллиард евро

Выяснилось, что выручка немецкой марки сократилась на миллиард евро из-за девальвации аргентинского песо. При этом продажи ретейлера снизились на 5 процентов до 21,4 миллиарда евро в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Негативно на выручку повлияло прекращение сотрудничества с рэпером Канье Уэстом, с которым бренд выпускал коллекцию Yeezy.