На задворках истории. Судьбу SWIFT и доллара предрешили

Это не платёжные системы, а именно системы передачи финансовых сообщений, системы межбанковских телекоммуникаций и так далее. Это системы, где не открываются счета их участниками, где не происходит урегулирование денежных требований и обязательств. В итоге на первый план выходит безопасность и удобство, связанное прежде всего со стандартизацией таких сообщений.