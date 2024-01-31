На задворках истории. Судьбу SWIFT и доллара предрешили

О чем речь
«Появились риски использования устоявшейся международной платежной инфраструктуры, и многие страны думают над альтернативными, собственными вариантами трансграничных механизмов платежей», — рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «РИА Новости».
Собственную Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Россия создала в 2014 году, для замены SWIFT в расчетах с дружественными странами.
«Мы предлагаем к ней подключаться», — сообщила глава ЦБ РФ и добавила, что уже 159 иностранных участников из 20 стран присоединились к ней.
«Аналогичная инфраструктура есть и у некоторых других стран. Мы ведем дискуссии о взаимодействии таких платформ, но здесь важны интерес и техническая готовность наших партнеров», — рассказала Набиуллина.
Дедолларизация
Одновременно происходит второй процесс: снижается доля доллара в международных расчетах. Количество расчетов в мире в китайских юанях за последний год удвоилось. Юань начинал 2023 год с долей 1,9%.
А теперь доля китайской валюты в международных расчетах в ноябре 2023 года, по последним данным SWIFT, выросла с 3,6% в октябре до 4,61% в ноябре 2023 года и в итоге юань занял четвертое место в мировом рейтинге, оттеснив иену на пятое место (доля японской валюты снизилась с 3,91% до 3,41%).
Доля доллара США в мире снизилась с 47,25% в октябре до 47,08% в ноябре после исторического рекорда в 48,03% по итогам августа, евро — с 23,36% до 22,95%, фунта стерлингов — с 7,33% до 7,15%.
По мнению главы ЦБ РФ, появилось «усложнение трансграничных расчетов со многими странами, потому что риск вторичных санкций вырос». Это приводит к созданию альтернативных способов платежей.
«Бизнес во всех странах над этим работает. Если бизнес заинтересован в развитии экономических, торговых, инвестиционных отношений, а устоявшаяся система международных платежей становится рискованной, то понятно, что начинается активный поиск альтернативных возможностей», — пояснила глава ЦБ РФ.
По оценке российского бизнесмена Олега Дерипаски, международные объёмы сделок в китайских юанях через четыре года превзойдут объём операций в евро. «И на этом санкции можно будет считать законченным упражнением», — прогнозирует он.
Избежать рисков
«Использование SWIFT несет в себе риски, связанные с кибербезопасностью и утечками банковских данных, которые обусловлены как уязвимостями самой SWIFT, так и систем безопасности отдельных банков», — рассказала Финансам Mail.ru Антонина Левашенко, руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС.
Но эти риски не уникальны, а вопросы кибербезопасности будут актуальны для любой сети, считает она. На текущий момент оттока финансовых организаций из SWIFT не наблюдается: в 2021—2022 годах трафик сообщений в SWIFT вырос на 6,6%.
Главная задача, которую выполняет SWIFT, — обеспечение единого стандарта обмена финансовыми сообщениями о расчетах, благодаря чему банки и другие финансовые институты могут сообщать друг другу о денежных операциях на одном языке. «Если таких стандартов будет множество, то банки не смогут эффективно обмениваться финансовыми сообщениями», — считает экономист.
Альтернативы SWIFT существуют, хотя и не являются глобальными. В России — СПФС, которая объединяет организации из 20 стран. При этом сохраняются проблемы охвата банков и других организаций отдельными решениями. В этом смысле эффективной сети, способной полностью заменить SWIFT, на данный момент не существует.
SWIFT работает уже полвека, объединяет свыше 11 тысяч финансовых организаций и акционеров из разных стран, включая российское подразделение.
«Система широко распространена во всём мире, но помимо преимуществ SWIFT не лишён недостатков», — считает Татьяна Белянчикова, к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.
По ее мнению, сейчас из-за растущей геополитической разобщенности, противоречий между странами — основателями и акционерами SWIFT — недостатки системы проявляются «всё чаще и чаще». Среди минусов:
— исключение из системы расчетов стран по признакам геополитического противостояния,
— финансовое изолирование конкурентов.
Экономист напомнила, что в мире уже работают несколько национальных платежных систем. Страны присоединяются к российской системе СПФС, которая «уже зарекомендовала себя как система надёжная и технологичная» с большими перспективами, успешно работает китайская система передачи финансовых сообщений CIPS.
Это не платёжные системы, а именно системы передачи финансовых сообщений, системы межбанковских телекоммуникаций и так далее. Это системы, где не открываются счета их участниками, где не происходит урегулирование денежных требований и обязательств. В итоге на первый план выходит безопасность и удобство, связанное прежде всего со стандартизацией таких сообщений.
В итоге страны выбирают самую удобную и безопасную систему, как и коммерческие банки, обслуживающие международные торговые операции, денежные переводы. «Поэтому у систем, альтернативных “свифту”, есть большой потенциал», — считает экономист.
С учетом того, что Китай и Россия — первая и пятая экономики мира по паритету покупательной способности — обеспечивают значительную долю мирового товарного товарооборота и мировые поставки товаров, сырья, то растет интерес к рублю и юаню и к системам передачи финансовой информации, которые работают с такими валютами.
Место для блокчейна
«Действительно, SWIFT как организация и как олицетворение прежнего централизма в международных финансовых расчётах просто не поспевает за реальными событиями», — рассказал экономист Владимир Рожанковский, управляющий директор Trade123.
«Многочисленные подтверждения в цепочке банковских инстанций при международных расчётах выглядят как анахронизм», — считает экономист.
Вот уже и крупнейшая платёжная система Western Union вступает в прямые переговоры с Ripple Labs с целью использования блокчейна одноимённого токена как базы молниеносной передачи финансовых активов и платежей. Сингапурский стартап Thunes без тени смущения заявляет себя как прямой конкурент SWIFT, и его изначально невысокие объёмы операций год назад на протяжении всего периода показывают устойчивый рост.
Вывод: если в ближайшие год-два SWIFT не пересмотрит радикально свою логистику платежей и не ускорит передачу финансовых расчетов, то даже вне контекста геополитики, он окажется на задворках истории.
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