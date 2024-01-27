Банки Мьянмы подключились к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) от ЦБ, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
«Чтобы бизнес мог свободно покупать и продавать продукцию, растет сотрудничество в финансово-банковском секторе. Расширяется сеть корреспондентских счетов между нашими странами. Банки Мьянмы подключаются к российскому аналогу SWIFT — СПФС. Появилась возможность прямых расчетов через корсчета, без посредничества третьих стран», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам министра, активно развивается инфраструктура поддержки делового сотрудничества. Республику посещают бизнес-делегации РФ, работает торговое представительство России в Мьянме. Кроме того, в прошлом году начал действовать совместный деловой совет.
16 января первый зампред Банка России Владимир Чистюхин сообщил, что уже 20 стран подключились к отечественному аналогу SWIFT. Данные были опубликованы в презентации зампреда регулятора, которую он представил на международной выставке-форуме «Россия».
После начала спецоперации на Украине ЕС отключил от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT «Сбер», ВТБ, банки «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и еще ряд кредитных организаций. В марте 2023 г. ЦБ обязал банки с 1 октября использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру при переводах средств внутри страны. Регулятор тогда сообщил, что информацию по таким операциям теперь необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также СПФС.
СПФС Банка России была создана в 2014 г. после того, как в связи с присоединением Крыма был впервые поднят вопрос об отключении России от SWIFT. Президент Владимир Путин говорил, что российские граждане и бизнес фактически не заметили бесшовного перехода на национальную платежную систему, Россия перестала платить комиссионные западным компаниям, а те «только недополучили то, что могли бы заработать в РФ». Цели, которые ставили недоброжелатели, не были достигнуты, отмечал глава государства.