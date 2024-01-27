Банки Мьянмы подключились к российскому аналогу SWIFT

СПФС Банка России была создана в 2014 г. после того, как в связи с присоединением Крыма был впервые поднят вопрос об отключении России от SWIFT. Президент Владимир Путин говорил, что российские граждане и бизнес фактически не заметили бесшовного перехода на национальную платежную систему, Россия перестала платить комиссионные западным компаниям, а те «только недополучили то, что могли бы заработать в РФ». Цели, которые ставили недоброжелатели, не были достигнуты, отмечал глава государства.