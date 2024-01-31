Госдума отклонила проект о вычете по НДФЛ для арендаторов жилья

Причем эта доля постоянно увеличивается, поскольку стоимость аренды жилья растет гораздо более высокими темпами, чем уровень зарплат, заметил эсер. «В таких условиях миллионы наших сограждан, прежде всего, молодые семьи с детьми, просто не в состоянии накопить средства на первоначальный взнос и взять ипотечный жилищный кредит. Они вынуждены безвозвратно отдавать все больше и больше своих средств за крышу над головой», — заметил Ремезков. Поэтому, по его словам, фракция СРЗП и предложила ввести новый налоговый вычет.