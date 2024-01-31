Госдума отклонила проект о вычете по НДФЛ для арендаторов жилья

Документ внесен в июле 2022 года группой депутатов из фракции «Справедливая Россия — За правду». Максимальный размер такого вычета мог бы составить 150 тысяч рублей (до 2024 года — 120 тысяч рублей) в год. Для его получения съемщики должны были предоставить в налоговую инспекцию договор найма и документы, подтверждающие официальные расходы на аренду.
«В сложной экономической ситуации новый налоговый вычет позволит гражданам вернуть в семейный бюджет часть средств, потраченных на аренду жилья, обеспечит дополнительную социальную поддержку миллионам российских семей», — считает один из авторов законопроекта, депутат Александр Ремезков. Он обратил внимание журналистов, что для тех граждан, которые вынуждены арендовать жилье, средняя доля затрат на найм жилых помещений сегодня составляет половину зарплаты.
Причем эта доля постоянно увеличивается, поскольку стоимость аренды жилья растет гораздо более высокими темпами, чем уровень зарплат, заметил эсер. «В таких условиях миллионы наших сограждан, прежде всего, молодые семьи с детьми, просто не в состоянии накопить средства на первоначальный взнос и взять ипотечный жилищный кредит. Они вынуждены безвозвратно отдавать все больше и больше своих средств за крышу над головой», — заметил Ремезков. Поэтому, по его словам, фракция СРЗП и предложила ввести новый налоговый вычет.
Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и комитет Госдумы по бюджету и налогам. Кабмин считает, что его реализация «приведет к формированию выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы» страны, за счет средств которых обеспечивается исполнение расходных обязательств, в том числе социальных, что негативно отразится на возможности исполнения соответствующих бюджетов. При этом законопроект не содержит положений, определяющих источники компенсации таких выпадающих доходов.
А бюджетный комитет указывает на то, что новый налоговый вычет предлагается предоставлять физическим лицам независимо от уровня их доходов. Однако, по его мнению, при предоставлении вычета необходимо учитывать критерии адресности и нуждаемости. Распространение же нового социального вычета на неопределенный круг граждан без установления таких критериев комитету представляется необоснованным, что «может привести к негативным социально-экономическим последствиям и нивелированию оказываемых мер поддержки малообеспеченным и социально незащищенным гражданам».
Социальные налоговые вычеты сейчас предоставляются по документально подтвержденным расходам на обучение, лечение и некоторым другим, которые суммарно не должны превышать 150 тысяч рублей. При этом вернуть можно не более 19 500 рублей уплаченного налога на доходы физических лиц (13%) за год.