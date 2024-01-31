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Эксперты рассказали, как будет работать закон о самозапрете на кредиты

Лазейки для мошенников все же останутся.
Источник: РИА "Новости"

Депутаты Госдумы приступили к активной доработке законопроекта о так называемом самозапрете россиян на выдачу кредитов. Речь идет о том, что человек сможет установить блок на получение займа в отношении самого себя — подобно тому, как игроманы подают заявления в казино с просьбой не пускать их внутрь. Разница лишь в том, что клиенты банков залезают в долговую яму далеко не всегда по собственной воле — оформлять кредиты им «помогают» телефонные мошенники.

Согласно свежему опросу Superjob идею самозапрета на выдачу кредитов поддерживают 3 из 4 россиян (74%), в основном — люди, получающие зарплату больше ста тысяч рублей (80%). Почти половина респондентов (45%) уже готовы установить самозапрет — преимущественно россияне, не пользовавшиеся займами последние шесть месяцев (48%) и люди старше 45 лет (51%). Один из семнадцати опрошенных (6%), впрочем, высказался против инициативы властей, назвав ее попыткой переложить ответственность за финансовую безопасность с государства и банков на самих граждан.

— Количество случаев мошенничества в сфере кредитования — колоссальное, — говорит эксперт по финансово-правовой безопасности «Опоры России» Сергей Елин. — Только по данным Сбербанка, под влиянием аферистов россияне в 2023 году оформили кредитов на общую сумму более 200 миллиардов рублей.

Сейчас распространена схема, когда мошенники овладевают персональными данными, взламывая аккаунт пользователя на Госуслугах, после чего появляются кредиты без согласия заемщика. Теоретически оспорить в судебном порядке выданный таким способом кредит возможно. Но на практике у рядового обывателя возникают сложности. Человек вынужден обращаться к специалистам за юридической помощью, стоимость которой во многих случаях сопоставима с суммами таких кредитов.

Бывает, что размер займа сравнительно небольшой (условно говоря, пятьдесят тысяч рублей), а затраты на судебное обжалование — значительно выше. 150−200 тысяч — стандартная такса в Москве и Санкт-Петербурге. В результате человек, ставший жертвой мошенников, оказывается в замкнутом круге: чтобы доказать банку свою непричастность и отсутствие обязанности платить по кредиту, он должен оплатить работу юристов, на которую у него нет денег.

Из-за размаха мошенничества банки повышают процентные ставки по кредитам, делая их еще менее доступными для добросовестных заемщиков. Но даже с учетом этого доступность кредитов стала очень высока. «Именно доступность и загоняет человека платить до 80% своего дохода», — говорит генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов.

— Сейчас полностью оградить граждан от вредных экономических последствий совершения сделок, в том числе кредитных договоров, возможно только в судебном порядке путем признания лица недееспособным, либо ограничения его дееспособности, — говорит юрист Евгений Антонов. — Такой путь решения проблем с кредитами возможен только при наличии узкого перечня оснований, строго определенного состояния здоровья и представляет собой многомесячную процедуру, которую затруднительно совершить самостоятельно. Признание гражданина недееспособным или ограничение его дееспособности — это скорее единичные явления, к чему прибегают в исключительных случаях.

Кому будет полезен самозапрет в первую очередь? Во-первых, тем, кто не планирует оформлять кредиты (студентам, пенсионерам). Во-вторых, россиянам, живущим за границей. И в-третьих — людям, которые часто предоставляют паспортные данные третьим лицам. При включении самозапрета мошенники не смогут воспользоваться вашими данными, которые указаны в картах, в социальных сетях или при потере паспорта и водительского удостоверения.

Предположительно, схема будет работать следующим образом, поясняет Егор Диашов. Гражданам необходимо включить самозапрет на Госуслугах, в МФЦ или в банке. В этот же день или на следующий, если отметка поставлена после 22.00, в личной кредитной истории появится отметка о включении режима самозапрета. Перед выдачей любого онлайн-кредита, оформляемого банком или микрофинансовой организацией, пройдет проверка кредитной истории заемщика. Информация будет отображаться для всех финансовых организаций. Благодаря этой мере человек ставит ограничение на получение займа в онлайн-режиме, но может реализовать все функции лично в офисе банке.

При этом, как подчеркивает Евгений Антонов, будущий закон, скорее всего, позволит установить самозапрет не только в отношении дистанционных займов, но тех, которые могут быть оформлены в отделении банка или в микрофинансовой организации.

— Объем кредитования растет, — продолжает Сергей Елин. — Растет и число заемщиков с двумя и более кредитами. Согласно последним данным, в 2023 году более 25% заемщиков имели несколько кредитов. Такая конъюнктура благоприятна для деятельности мошенников. Необходимость выстроить барьер, минимизирующий подобные риски для граждан, актуальна как никогда. Кроме того, законодательный самозапрет на кредитование призывает граждан к более ответственному и обдуманному финансовому поведению. По сути, это один из шагов на пути к формированию финансовой грамотности населения, уровень которой, к сожалению, оставляет желать лучшего.

Однако самозапрет на кредитование все же не может полностью защитить от мошенничества. Например, мошенники могут уговорить жертву пойти в банк и оформить кредит под их руководством.

— Известны случаи, когда заемщики, находящиеся под психологическим воздействием мошенников, оформляли ипотечные кредиты, передавая свою недвижимость в залог, а полученные в банке деньги переводили мошенникам. Такая категория граждан согласно законопроекту по-прежнему не имеет возможности установить запрет на кредитование, — рассказывает юрист Евгений Антонов.

Кстати, частичная возможность отказа от кредита в России уже существует. Для этого следует поступить таким образом. В банках, с которыми вы сотрудничаете, можно поставить отказ от дистанционного обслуживания. Это малоизвестная информация, поэтому не все знают, как минимизировать кредитную зависимость и обеспечить безопасность от мошеннических действий. Минус этой меры в том, что вы ограничиваете действия не во всех банках, а только в определенных — с которыми вы сотрудничаете.

Обсуждение самозапрета началось в 2021 году. Депутаты разработали проект документа «О внесении изменений в Федеральный закон “О кредитных историях” и в Федеральный закон “О потребительском кредите (займе)”. В июне 2022 года Банк России дальновидно настаивал на срочном принятии законопроекта, однако слуги народа отреагировали вяло. И лишь в октябре 2023-го депутаты приняли документ в первом чтении, а на днях утвердили поправки. Нововведение, по мнению экспертов, может начать действовать уже летом, а возможно, и раньше — ситуация стала катастрофической.