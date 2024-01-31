Эксперты рассказали, как будет работать закон о самозапрете на кредиты

Депутаты Госдумы приступили к активной доработке законопроекта о так называемом самозапрете россиян на выдачу кредитов. Речь идет о том, что человек сможет установить блок на получение займа в отношении самого себя — подобно тому, как игроманы подают заявления в казино с просьбой не пускать их внутрь. Разница лишь в том, что клиенты банков залезают в долговую яму далеко не всегда по собственной воле — оформлять кредиты им «помогают» телефонные мошенники.