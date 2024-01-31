Эксперты рассказали, как будет работать закон о самозапрете на кредиты

Депутаты Госдумы приступили к активной доработке законопроекта о так называемом самозапрете россиян на выдачу кредитов. Речь идет о том, что человек сможет установить блок на получение займа в отношении самого себя — подобно тому, как игроманы подают заявления в казино с просьбой не пускать их внутрь. Разница лишь в том, что клиенты банков залезают в долговую яму далеко не всегда по собственной воле — оформлять кредиты им «помогают» телефонные мошенники.
Согласно свежему опросу Superjob идею самозапрета на выдачу кредитов поддерживают 3 из 4 россиян (74%), в основном — люди, получающие зарплату больше ста тысяч рублей (80%). Почти половина респондентов (45%) уже готовы установить самозапрет — преимущественно россияне, не пользовавшиеся займами последние шесть месяцев (48%) и люди старше 45 лет (51%). Один из семнадцати опрошенных (6%), впрочем, высказался против инициативы властей, назвав ее попыткой переложить ответственность за финансовую безопасность с государства и банков на самих граждан.
Сейчас распространена схема, когда мошенники овладевают персональными данными, взламывая аккаунт пользователя на Госуслугах, после чего появляются кредиты без согласия заемщика. Теоретически оспорить в судебном порядке выданный таким способом кредит возможно. Но на практике у рядового обывателя возникают сложности. Человек вынужден обращаться к специалистам за юридической помощью, стоимость которой во многих случаях сопоставима с суммами таких кредитов.
Бывает, что размер займа сравнительно небольшой (условно говоря, пятьдесят тысяч рублей), а затраты на судебное обжалование — значительно выше. 150−200 тысяч — стандартная такса в Москве и Санкт-Петербурге. В результате человек, ставший жертвой мошенников, оказывается в замкнутом круге: чтобы доказать банку свою непричастность и отсутствие обязанности платить по кредиту, он должен оплатить работу юристов, на которую у него нет денег.
— Сейчас полностью оградить граждан от вредных экономических последствий совершения сделок, в том числе кредитных договоров, возможно только в судебном порядке путем признания лица недееспособным, либо ограничения его дееспособности, — говорит юрист Евгений Антонов. — Такой путь решения проблем с кредитами возможен только при наличии узкого перечня оснований, строго определенного состояния здоровья и представляет собой многомесячную процедуру, которую затруднительно совершить самостоятельно. Признание гражданина недееспособным или ограничение его дееспособности — это скорее единичные явления, к чему прибегают в исключительных случаях.
Кому будет полезен самозапрет в первую очередь? Во-первых, тем, кто не планирует оформлять кредиты (студентам, пенсионерам). Во-вторых, россиянам, живущим за границей. И в-третьих — людям, которые часто предоставляют паспортные данные третьим лицам. При включении самозапрета мошенники не смогут воспользоваться вашими данными, которые указаны в картах, в социальных сетях или при потере паспорта и водительского удостоверения.
Предположительно, схема будет работать следующим образом, поясняет Егор Диашов. Гражданам необходимо включить самозапрет на Госуслугах, в МФЦ или в банке. В этот же день или на следующий, если отметка поставлена после 22.00, в личной кредитной истории появится отметка о включении режима самозапрета. Перед выдачей любого онлайн-кредита, оформляемого банком или микрофинансовой организацией, пройдет проверка кредитной истории заемщика. Информация будет отображаться для всех финансовых организаций. Благодаря этой мере человек ставит ограничение на получение займа в онлайн-режиме, но может реализовать все функции лично в офисе банке.
При этом, как подчеркивает Евгений Антонов, будущий закон, скорее всего, позволит установить самозапрет не только в отношении дистанционных займов, но тех, которые могут быть оформлены в отделении банка или в микрофинансовой организации.
— Объем кредитования растет, — продолжает Сергей Елин. — Растет и число заемщиков с двумя и более кредитами. Согласно последним данным, в 2023 году более 25% заемщиков имели несколько кредитов. Такая конъюнктура благоприятна для деятельности мошенников. Необходимость выстроить барьер, минимизирующий подобные риски для граждан, актуальна как никогда. Кроме того, законодательный самозапрет на кредитование призывает граждан к более ответственному и обдуманному финансовому поведению. По сути, это один из шагов на пути к формированию финансовой грамотности населения, уровень которой, к сожалению, оставляет желать лучшего.
Однако самозапрет на кредитование все же не может полностью защитить от мошенничества. Например, мошенники могут уговорить жертву пойти в банк и оформить кредит под их руководством.
Кстати, частичная возможность отказа от кредита в России уже существует. Для этого следует поступить таким образом. В банках, с которыми вы сотрудничаете, можно поставить отказ от дистанционного обслуживания. Это малоизвестная информация, поэтому не все знают, как минимизировать кредитную зависимость и обеспечить безопасность от мошеннических действий. Минус этой меры в том, что вы ограничиваете действия не во всех банках, а только в определенных — с которыми вы сотрудничаете.
Обсуждение самозапрета началось в 2021 году. Депутаты разработали проект документа «О внесении изменений в Федеральный закон “О кредитных историях” и в Федеральный закон “О потребительском кредите (займе)”. В июне 2022 года Банк России дальновидно настаивал на срочном принятии законопроекта, однако слуги народа отреагировали вяло. И лишь в октябре 2023-го депутаты приняли документ в первом чтении, а на днях утвердили поправки. Нововведение, по мнению экспертов, может начать действовать уже летом, а возможно, и раньше — ситуация стала катастрофической.