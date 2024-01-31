ЦБ проверит обвал акций СПБ Биржи после сообщения о прекращении торгов

Банк России проверит ситуацию с рассылкой «Цифра брокера» на предмет манипулирования рынком, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова в кулуарах конференции «Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире».
По словам Шишлянниковой, ЦБ анализирует любой всплеск стоимости акций на бирже, подобный тому, что произошел после рассылки «Цифра брокера» в бумагах СПБ Биржи, чтобы понять его причины, «был ли он обусловлен какими-то конкретными событиями, какими-то недобросовестными действиями». «Конечно, Банк России будет анализировать [ситуацию с “Цифра брокером”] с точки зрения скачка. И если выявит какие-то недобросовестные практики, последуют соответствующие надзорные меры», — сказала Шишлянникова (цитата по «РБК Инвестиции»).
Формального нарушения со стороны «Цифра брокера» не было, сказала Шишлянникова. Она отметила, что текст в клиентской рассылке «мог быть прочитан по-разному», и «к сожалению, это реализовалось на практике — прочитали по-разному». «Уважаемые клиенты! С
Издание Frank Media 29 января, сославшись на письмо «Цифра Брокера» для клиентов, сообщило об остановке всех торгов российскими акциями на СБП Бирже. «СПБ биржа прекращает торги и переводит российские акции на Мосбиржу», —написало издание. Акции СПБ Биржи на Мосбирже вечером 29 января рухнули на минимуме на 14%. Рассылка «Цифра Брокера» была направлена клиентам в 20:07, текст Frank Media был опубликован в 21:16, обвал начался в 21:26.
Брокеру пришлось уточнить, что это сообщение для клиентов и касалось оно исключительно клиентов. Биржа опровергла информацию об остановке торгов, заявив, что торги на бирже продолжаются по расписанию. После этого Frank Media скорректировало текст, указав в новости, что «брокеры прекращают торговые операции на СПБ Бирже». Вскоре после опровержений акции отыграли падение, торги бумагами площадки в тот день закрылись снижением на 5%.
На 13:14 мск 31 января акции СПБ Биржи торгуются по 93,9 рубля (+0,11%).