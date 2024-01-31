ЦБ проверит обвал акций СПБ Биржи после сообщения о прекращении торгов

Брокеру пришлось уточнить, что это сообщение для клиентов и касалось оно исключительно клиентов. Биржа опровергла информацию об остановке торгов, заявив, что торги на бирже продолжаются по расписанию. После этого Frank Media скорректировало текст, указав в новости, что «брокеры прекращают торговые операции на СПБ Бирже». Вскоре после опровержений акции отыграли падение, торги бумагами площадки в тот день закрылись снижением на 5%.