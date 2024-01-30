Названа главная опасность быстрых платежей через СБП

По его словам, хакеры взламывают базу интернет-магазина, выжидают, когда появится крупный заказ, а затем высылают жертве поддельную ссылку на СБП-платеж. Эта система перечисляет средства моментально, но вернуть их при такой скорости транзакций невозможно. Получив свое, преступники скрываются, и отследить их через банк сложно.