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Названа главная опасность быстрых платежей через СБП

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Система быстрых платежей, которую сейчас активно продвигают, очень удобна, однако таит в себе и риски хищения средств, рассказал агентству «Прайм» директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.
сбп
Источник: РИА "Новости"

По его словам, хакеры взламывают базу интернет-магазина, выжидают, когда появится крупный заказ, а затем высылают жертве поддельную ссылку на СБП-платеж. Эта система перечисляет средства моментально, но вернуть их при такой скорости транзакций невозможно. Получив свое, преступники скрываются, и отследить их через банк сложно.

Чтобы избежать хищения, нужно тщательно проверять ссылку перед платежом — адресат должен появиться во всплывающем окне. Особенно внимательным нужно быть при оплате по QR-коду — в этом случае реквизиты получателя заполняются автоматически. Если не проверить, деньги могут уйти куда угодно, заключил Мясоедов.