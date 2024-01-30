Группа ИСТ продала долю в Polymetal и может купить его российские активы

Российскими активами Polymetal интересовались многие инвесторы. По данным «Ъ», в их числе были все крупные игроки отрасли: «Полюс», структуры Владислава Свиблова, УГМК, «Селигдар», а также экс-партнер Романа Абрамовича по «Сибнефти» и Highland Gold Иван Кулаков. Однако, как говорят источники «Ъ» в отрасли, никто из них на данный момент не имеет серьезного интереса к приобретению всех активов в РФ: условия «все, сразу и дорого», выставляемые топ-менеджментом, им не подходят. В таком случае не исключено, предполагают собеседники, что российский бизнес выкупят структуры, связанные с ИСТ. Кроме группы ИСТ, полный пакет российских активов никому не нужен, считает собеседник «Ъ», знакомый с ситуацией. В группе ИСТ на вопрос «Ъ» относительно возможной покупки российских активов Polymetal отказались от комментариев.