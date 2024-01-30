Группа ИСТ продала долю в Polymetal и может купить его российские активы

Выход группы ИСТ Александра Несиса из второго по величине производителя золота в России Polymetal International plc открывает путь к выделению из компании российских активов и их продаже, считают источники «Ъ» в отрасли.
Polymetal 29 января сообщил, что долю ИСТ в 23,9% акций покупает Mercury Investments International (MII LLC) — структура государственного инвестиционного фонда Омана.
Сумма сделки не разглашается, но на бирже в Астане такой пакет по текущим котировкам стоит около $554 млн. Представитель группы ИСТ Константин Янаков покинул совет директоров Polymetal. При этом глава компании Виталий Несис, брат основателя компании Александра Несиса, как заявили в Polymetal, останется на своем посту.
«Мы рады, что MII LLC подтвердил свою полную поддержку стратегии “Полиметалла”, которая включает в себя снижение рисков для бизнеса путем продажи российских активов и дальнейшее развитие производства в Казахстане и в центральноазиатском регионе в целом», — прокомментировал сделку Виталий Несис.
В августе 2023 года Несис говорил, что компания намерена продать российские активы в течение шести—девяти месяцев. Условием сделки была полная продажа всех активов, а не по частям. Продажа является для группы вынужденной мерой из-за риска санкций: в мае 2023 года российское юридическое лицо АО «Полиметалл» попало под санкции США, но они не коснулись всей группы Polymetal International. В августе Polymetal перерегистрировался с острова Джерси в Казахстан, при этом акции компании обращаются и на Московской бирже.
В сентябре 2023 года Виталий Несис заявлял, что не ждет «катастрофических дисконтов» при продаже российского бизнеса, но цена будет ниже исторических мультипликаторов.
По данным биржи AIX в Астане, с января 2022 года акции Polymetal International подешевели в четыре раза, до $4,62 за бумагу, а на Мосбирже в рублях — в 2,4 раза, до 500,6 ₽
Аналитики «Моих инвестиций» в своем Telegram-канале написали, что акции на Мосбирже торгуются с премией к бумагам на AIX, что «фундаментально необоснованно».
Российскими активами Polymetal интересовались многие инвесторы. По данным «Ъ», в их числе были все крупные игроки отрасли: «Полюс», структуры Владислава Свиблова, УГМК, «Селигдар», а также экс-партнер Романа Абрамовича по «Сибнефти» и Highland Gold Иван Кулаков. Однако, как говорят источники «Ъ» в отрасли, никто из них на данный момент не имеет серьезного интереса к приобретению всех активов в РФ: условия «все, сразу и дорого», выставляемые топ-менеджментом, им не подходят. В таком случае не исключено, предполагают собеседники, что российский бизнес выкупят структуры, связанные с ИСТ. Кроме группы ИСТ, полный пакет российских активов никому не нужен, считает собеседник «Ъ», знакомый с ситуацией. В группе ИСТ на вопрос «Ъ» относительно возможной покупки российских активов Polymetal отказались от комментариев.
«Для самой компании мы не видим существенных рисков после смены акционера, так как продажа не окажет влияния на операционные и финансовые показатели», — комментирует Дмитрий Смолин из инвестиционного банка «Синара».
Вместе с тем выход основного акционера в текущей ситуации — это определенный негативный сигнал для миноритарных акционеров. «Для последних данная сделка, скорее всего, принесет очередную задержку с продажей российского бизнеса и с выплатой дивидендов, так как новому акционеру может потребоваться время для выработки новой стратегии», — считает он.
Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский полагает, что на предполагаемую сделку по продаже российских активов Polymetal де-юре не должно распространяться требование о применении дисконта: компания переехала в Казахстан, ИСТ в капитале теперь не участвует, а ее место заняла структура, конечные бенефициары которой происходят из дружественного Омана. В то же время оманской компании принадлежат только 23,9%, тогда как 75,2% акций — в свободном обращении, а их владельцами, помимо менеджмента (3,3%), являются в том числе американская инвесткомпания BlackRock (9,9%) и Fodina B.V. (3,3%), принадлежащая наследникам чешского бизнесмена Петра Келлнера.
Евгений Зайнуллин