Polymetal сменила крупнейшего акционера после редомициляции

Международная горнодобывающая компания Polymetal через полгода после переезда в Казахстан сообщила о том, что ее крупнейший акционер — группа «ИСТ» Александра Несиса вышла из ее капитала. Сообщение компании цитирует «Интерфакс». Сумма сделки не разглашается.
Группа продала свои 23,9% акций консорциуму оманских инвесторов. Среди них: Maaden International Investment, структура фонда Mars Development and Investment (контролируется государством Оман — FM). Теперь консорциум стал крупнейшей группой владельцев.
Константин Янаков, представляющий группу ИСТ, вышел из состава совета директоров. Компания сообщила, что покупатель выдвинет своего кандидата в совет в надлежащее время.
Ранее сообщалось, что Polymetal 7 августа 2023 года завершила редомициляцию (перерегистрацию компании в другой стране. — FM) с острова Джерси (Великобритания) в МФЦА в Казахстане.