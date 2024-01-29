Polymetal сменила крупнейшего акционера после редомициляции

Международная горнодобывающая компания Polymetal через полгода после переезда в Казахстан сообщила о том, что ее крупнейший акционер — группа «ИСТ» Александра Несиса вышла из ее капитала. Сообщение компании цитирует «Интерфакс». Сумма сделки не разглашается.