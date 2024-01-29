Предел рынка: банкам выдали новые лимиты по льготной ипотеке на 2,3 трлн

Банки получили дополнительные лимиты по ипотечным госпрограммам в размере 2,3 трлн рублей, сообщили «Известиям» в «ДОМ.РФ». Без них кредитные организации не получали бы возмещения льготной ставки от государства, а значит, с выдачами могли возникнуть проблемы. В корпорации уточнили, что лимиты были распределены между участниками рынка в январе. Большая часть ушла крупнейшим игрокам — «Сберу» и ВТБ. Но эксперты опасаются, что выделенных средств может не хватить до июля, когда программы льготной и семейной ипотеки завершатся.