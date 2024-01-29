Послы ЕС одобрили использование прибыли от российских активов для Украины

Как ранее сообщила газета Financial Times (FT), в ЕС одобрили план по отдельному учету прибыли, полученной депозитарием Euroclear от российских активов. Там, уточняло издание, хранятся €191 млрд из €260 млрд, которые заморожены. Средства не будут выплачиваться в качестве дивидендов акционерам до тех пор, пока страны Евросоюза не примут решение о создании «финансового взноса в бюджет [ЕС], который будет получен из этой чистой прибыли для поддержки Украины». Отмечалось, что инициатива затрагивает только будущую прибыль и не будет применяться «задним числом».