Главы МИД ЕС одобрили налог на сверхприбыль от замороженных активов ЦБ России

Союзники Украины «в целом согласны, что Россия должна возместить ущерб, причиненный военным конфликтом», пишет издание. При этом ряд стран, в том числе Германия, выступают против конфискации российских активов из-за возможных юридических трудностей, рассказали источники. Как отмечает издание, введение налога на сверхприбыль также вызывает обеспокоенность в Европейском центральном банке и некоторых странах. Там опасаются, что такой шаг может дестабилизировать евро. Из-за этого принятие решения затягивается.