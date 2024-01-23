Главы МИД ЕС одобрили налог на сверхприбыль от замороженных активов ЦБ России

В понедельник главы МИД стран Евросоюза поддержали предложение ввести налог на сверхприбыль (windfall tax) от заблокированных активов российского Центробанка, сообщил Bloomberg.
Теперь этот вопрос должны обсудить послы на этой неделе, рассказали источники агентства. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал журналистам, что на встрече министров иностранных дел ЕС удалось достигнуть прогресса и дискуссия будет продолжена.
Союзники Украины «в целом согласны, что Россия должна возместить ущерб, причиненный военным конфликтом», пишет издание. При этом ряд стран, в том числе Германия, выступают против конфискации российских активов из-за возможных юридических трудностей, рассказали источники. Как отмечает издание, введение налога на сверхприбыль также вызывает обеспокоенность в Европейском центральном банке и некоторых странах. Там опасаются, что такой шаг может дестабилизировать евро. Из-за этого принятие решения затягивается.
После начала военных действий в Украине Евросоюз и G7 заблокировали около $280 млрд (€260 млрд) активов Банка России, среди которых были как денежные средства, так и ценные бумаги. Минфин России оценивал замороженные активы в $300 млрд.