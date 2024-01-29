Подсчитано число зарплат для покупки квартиры в России

Специалисты изучили цены на квартиры площадью от 30 до 40 квадратных метров на одной популярной площадке с объявлениями в крупных городах России. В одних населенных пунктах получилось больше первичного жилья, а в других — вторичного. Поэтому аналитики отдельно посчитали медианную стоимость каждого типа квартир и взяли среднее значение между ними.