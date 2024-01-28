Куда вложить 500 тысяч рублей в 2024 году

Когда аналитиков спрашивают — куда вложить энную сумму денег, считается хорошим тоном уточнить риск-профиль клиента и горизонт инвестирования.
Не имея такой возможности взаимодействия с читателем, в рамках этой колонки давайте разнесем привлекательные виды вложений по разным срокам и рискам, а вы, уважаемый читатель, подберете для себя наиболее подходящие стили инвестирования.
Стиль «консерватор»
В рамках такого стиля подразумевается, что инвестор предпочитает долгосрочные вложения и небольшое количество сделок при стабильном и прогнозируемом денежном потоке при минимальных рисках. Для таких инвесторов, особенно в текущих реалиях, будут интересны вложения в золото. В 2023 году цены на золото смогли обновить исторический максимум, несмотря на свои защитные свойства. Происходит это после повсеместной смены политики центробанков на накопление драгметалла в своих ЗВР (за 9 месяцев 2023 года Центральные Банки скупили на 14% больше золота, чем в прошлом году). Существенной причиной тому послужила ситуация 2022 года, когда Россию лишили части ЗВР в одночасье. Такие страны как Китай обеспокоились таким риском и уже на протяжении 12 месяцев безостановочно скупают золото. Мы не ожидаем смены тенденции, и на 2024 год прогнозируем продолжение роста цен на золото до 2300 $ за тройскую унцию. Кстати, золото также является отличной страховкой от обесценения рубля, так как цена рассчитывается в долларах США.
Также стилю «консерватор», на наш взгляд, будут интересны облигации с наивысшим кредитным рейтингом. Такими облигациями традиционно являются ОФЗ, доходность к погашению по которым сейчас превышает 12% в зависимости от срока до погашения. Тем не менее, мы бы хотели обратить внимание инвесторов на сопоставимые по риску облигации. Такими бумагами выступают облигации Сбера, где основной владелец — государство. Например, эти облигации со сроком погашения в июне 2026 года предлагают 13,1% годовых, что позволяет зафиксировать высокую ставку на довольно продолжительный срок, чем не могут похвастаться банковские вклады.
Стиль «золотая середина»
Такой стиль подойдет долгосрочным и среднесрочным инвесторам, которые готовы брать на себя несколько большие риски, но и рассчитывают получить доходность выше «консерваторов». Если выберете этот стиль, то вы сможете почувствовать себя в роли дивидендного рантье. Для такого стиля лучше всего подойдут дивидендные короли фондового рынка — компании, которые стабильно платят дивиденды на протяжении большого количества лет.
На российском рынке такими бумагами выступают Лукойл (таргет 8000 ₽), Сбербанк (таргет 320 ₽), МТС (таргет 300 ₽). Россия смогла перенаправить нефтяные потоки после введения западных санкций, дисконт российской нефти марки Urals постепенно будет снижаться. Более того, крупнейшие мировые ведомства ОПЕК и МЭА прогнозируют рекордный спрос на топливо в следующем году.
При слаженных действиях ОПЕК, которые мы наблюдали в уходящем году, цены на нефть вряд ли пойдут вниз. Все это говорит в пользу стабильности финансовых результатов ЛУКОЙЛа и продолжения выплат дивидендов. Мы ожидаем 1000 ₽ в виде дивиденда на акцию на горизонте 12 месяцев, что эквивалентно 14,8% в виде дивидендной доходности.
Другой представитель дивидендного королевства — Сбер. В 2023 году банковский сектор России смог сформировать рекордную прибыль в более чем 3 трлн руб. (рекорд был в 2021 году на уровне 2,4 трлн руб.). Тем не менее, повышение ключевой ставки является некоторым риском для финансовых результатов банков. Банк России оценил недополучение прибыли в следующем году из-за повышения в размере 0,6 трлн руб. Однако даже при таком раскладе банки потенциально могут получить финансовый результат лучше 2021 года. Более того, глава Сбера уже успел заявить, что не ожидает снижение прибыли в 2024—2025 годах. Значит, можно с довольно высокой уверенностью ожидать дивидендов на горизонте 2−3 года выше 32 ₽. При текущих ценах это доходность выше 11,8%, а при росте прибыли — рост доходности.
Стиль «быстрый доход»
Этот стиль отлично подойдет инвесторам, готовым рискнуть при непродолжительном сроке вложений. Выбирая этот стиль, инвестор рассчитывает на снижение ключевой ставки Банка России не позже II квартала 2024 года.
Когда идет цикл смягчения ДКП (снижение ключевой), банковские вклады постепенно снижают процентные ставки, капитал перетекает в облигации, которые начинают расти в цене и тем самым показывать снижение доходности. После роста цен на облигации капиталу становится уже не так интересно размещаться в облигациях и он выбирает более рискованные инструменты — акции. Среди акций есть 2 основных типа: дивидендные или истории роста. Дивидендные фишки обычно менее волатильны и больше подойдут стилю «золотая середина».
Поэтому стилю «быстрый доход», на наш взгляд, больше подойдут компании роста. Это фирмы у которых быстро растет выручка, они очень активно занимают новые ниши. И если сейчас такие компании могут выглядеть дорогими, то уже спустя небольшой промежуток времени, по мере наращивания финансовых показателей, они будут смотреться недооцененными.
Такими историями богат IT-сектор. После ухода немалого количества западных IT-поставщиков, российские разработчики невероятными темпами занимают эту нишу. Например, недавно разместившаяся компания Астра — разработчик инфраструктурного ПО — за 9 месяцев 2023 года на 113% нарастила отгрузки продукции. И снижения темпов роста на горизонте года на данный момент не ожидается, профильные ведомства прогнозируют рост этого рынка более чем на 20% вплоть до 2027 года. Наш таргет по бумаге 600 ₽.
Еще одной быстрорастущей компанией выступает Ozon (таргет 3300 ₽). На рынке ритейла происходит фундаментальный сдвиг в сторону онлайна. И Ozon, как компания на стыке IT и ритейла, становится одним из главных выгодоприобретателей от такой конъюнктуры. За год менеджмент трижды пересмотрел прогноз по обороту платформы (GMV) и на данный момент ожидается удвоение оборота к прошлому году. Ozon имеет большие планы по увеличению доли на рынке до 30% к 2027 году. В таком случае оборот Озона составит более 5,4 трлн руб. против 0,83 трлн руб. по итогам 2022 года.
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