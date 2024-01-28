Куда вложить 500 тысяч рублей в 2024 году

В рамках такого стиля подразумевается, что инвестор предпочитает долгосрочные вложения и небольшое количество сделок при стабильном и прогнозируемом денежном потоке при минимальных рисках. Для таких инвесторов, особенно в текущих реалиях, будут интересны вложения в золото. В 2023 году цены на золото смогли обновить исторический максимум, несмотря на свои защитные свойства. Происходит это после повсеместной смены политики центробанков на накопление драгметалла в своих ЗВР (за 9 месяцев 2023 года Центральные Банки скупили на 14% больше золота, чем в прошлом году). Существенной причиной тому послужила ситуация 2022 года, когда Россию лишили части ЗВР в одночасье. Такие страны как Китай обеспокоились таким риском и уже на протяжении 12 месяцев безостановочно скупают золото. Мы не ожидаем смены тенденции, и на 2024 год прогнозируем продолжение роста цен на золото до 2300 $ за тройскую унцию. Кстати, золото также является отличной страховкой от обесценения рубля, так как цена рассчитывается в долларах США.