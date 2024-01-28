Как маркировка смартфонов и компьютеров скажется на их стоимости

— Пока нет однозначного ответа на то, как повысится цена. Я предполагаю, что повышение будет в пределах 5 процентов, как это было ранее с другими категориями товаров. Делать выводы рано, надо смотреть на конечные результаты эксперимента, — заключил эксперт.