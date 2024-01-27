Китай резко увеличил поставки одного продукта из России

Ранее эксперты Международной организации по какао (МОКК) предупредили, что продолжающийся последние два года мировой дефицит какао-бобов сохранится и в 2024 году. По их мнению, кризис в Красном море может усугубить проблемы: из-за обстрелов торговых судов йеменскими повстанцами-хуситами время доставки сырья может увеличиться, что приведет к росту цен на какао-бобы, который станет «пугающим» для потребителей по всему миру.