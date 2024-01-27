Россиян предупредили о дефиците сырья для популярного лакомства

На ситуацию могут также повлиять не самые большие объемы экспорта из Кот-д’Ивуара, являющегося главным мировым поставщиком этой продукции. Это было связано с неблагоприятными погодными условиями, на фоне чего объемы отгрузки этого сырья заметно снизилась. С начала октября по середину января показатель упал на 36 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого сезона и сократился до уровня в 914 тысяч тонн.