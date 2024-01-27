Что-то случится. Может быть, февраль?

14 февраля станут известны значения темпов изменения промышленного производства и изменение ВВП в еврозоне. Уже в конце месяца будет доступна вторая оценка роста ВВП США по итогам 4 кв. 2023. Предыдущая составляла 4,9% в годовом выражении. Обратим внимание, что в феврале празднуется китайский новый год. С 9 по 16 февраля в Китае будет выходные. Возможно краткосрочное влияние на валютный курс в связи с паузой в бизнес-процессах китайских компаний.