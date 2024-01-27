Что-то случится. Может быть, февраль?

В самом начале Февраля традиционно будут опубликованы значения промышленного производства в США и Китае по итогам января 2024. На данный момент аналитики ожидают значения на отметках 47,6 пункта и 50,8 пункта соответственно. Кроме того, станет доступна информация об уровне безработицы в США. Прогнозное значение совпадает с предыдущим — 3,7%. 6 февраля будет опубликован уровень безработицы в еврозоне. Прошлое значение — 6,4%.
14 февраля станут известны значения темпов изменения промышленного производства и изменение ВВП в еврозоне. Уже в конце месяца будет доступна вторая оценка роста ВВП США по итогам 4 кв. 2023. Предыдущая составляла 4,9% в годовом выражении. Обратим внимание, что в феврале празднуется китайский новый год. С 9 по 16 февраля в Китае будет выходные. Возможно краткосрочное влияние на валютный курс в связи с паузой в бизнес-процессах китайских компаний.
При этом ключевой фактор, который может повлиять на решение Банка России, — значение инфляции. 14 февраля как раз ожидается публикация Росстатом данных об инфляции в РФ за январь 2024. Затем 16 февраля будет обнародовано значение ВВП РФ по итогом 2023 и темпы роста. На текущий момент доступны данные за 3 кв. 2023. Напомним, что рост ВВП России составил 5,5% в годовом выражении.
Выплаты дивидендов в феврале по российским акциям не ожидаются. Однако, возможно, что некоторые компании могут анонсировать выплату дивидендов в будущем. Например, совет директоров Северстали на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023. Кроме того, представители TCS Group (Тинькофф Банк) заявляли, что планируют завершить редомициляцию в Россию в конце первого или в начале второго квартала 2024.
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