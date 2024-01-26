Reuters: РФ не может продать 10 млн баррелей нефти Sokol из-за санкций США

Источник Reuters в индийской государственной компании Indian Oil Corp, закупающей Sokol, заявил, что поставки нефти задерживаются из-за разногласий по поводу того, в какой валюте будет производиться оплата. В конце декабря 2023 года агентство со ссылкой на источники сообщало, что поставки российской нефти индийской компании задерживаются, потому что платежи Indian Oil Corp не проходят, поскольку ООО «Сахалин-1» не смогло открыть счет в банке ОАЭ.