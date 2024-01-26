Reuters: РФ не может продать 10 млн баррелей нефти Sokol из-за санкций США

Как утверждает агентство, объемы застрявшей российской нефти соответствуют 45-дневному уровню добычи проекта «Сахалин-1».
Источник Reuters в индийской государственной компании Indian Oil Corp, закупающей Sokol, заявил, что поставки нефти задерживаются из-за разногласий по поводу того, в какой валюте будет производиться оплата. В конце декабря 2023 года агентство со ссылкой на источники сообщало, что поставки российской нефти индийской компании задерживаются, потому что платежи Indian Oil Corp не проходят, поскольку ООО «Сахалин-1» не смогло открыть счет в банке ОАЭ.
21 декабря Bloomberg сообщило, что шесть российских танкеров, перевозящих нефть марки Sokol, остановились на пути в Индию. Судна направлялись в индийские порты Парадип и Вадинар. Они перевозят около 5 млн баррелей российской нефти.
3 января индийский министр нефти Хардип Сингх Пури сообщил, что поставки российской нефти в Индию снизились не из-за проблем с расчетами, а из-за непривлекательных цен. 16 января министр заявил, что российские танкеры сталкиваются с проблемами при выгрузке нефти в индийских портах из-за того, что в декабре США ужесточили потолок цен на нефть и санкции против судоходных компаний.
Эрдни Кагалтынов