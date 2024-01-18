США ввели санкции против перевозивших российскую нефть танкеров

Министерство финансов США расширило перечень лиц, подпадающих под введенные против России санкции. 18 января под ограничительные меры попали 17 морских судов, которые ходили под флагами Либерии и перевозили российскую нефть, а также судоходная компания Hennesea Holdings из ОАЭ.