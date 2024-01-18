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США ввели санкции против перевозивших российскую нефть танкеров

Министерство финансов США расширило перечень лиц, подпадающих под введенные против России санкции. 18 января под ограничительные меры попали 17 морских судов, которые ходили под флагами Либерии и перевозили российскую нефть, а также судоходная компания Hennesea Holdings из ОАЭ.
Танкер
Источник: Reuters

В сообщении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) уточняется, что ограничения введены против принадлежащих Hennesea Holdings танкеров Aristo (перевозит химическую продукцию), HAI II, HS Arge, HS Everett, HS Glory, HS Legend, HS Star, LA Pride, Osperous, Peria (сырая нефть), HS Buraq, HS Esberg, Sensus (продукты), Mona, Nellis, Sara II, Uze (нефть, химическая продукция).

В декабре США ужесточили меры по контролю за соблюдением ценового потолка на российскую нефть. Ужесточение санкций сопровождается введением ограничений против компаний, занимающихся поставками нефти из РФ, а также перевозящих сырье танкеров.

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