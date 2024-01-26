Инвесторы выкупили утреннюю просадку

ММК (MAGN 57,195 ₽, −0,68%) опубликовал операционные результаты за IV квартал 2023 года и 12 месяцев 2023 года. Производство компанией стали сократилось на 7,1% по сравнению с предыдущим кварталом, до 3,11 млн т, выплавка чугуна — на 7,5%, до 2,41 млн. В I квартале 2024 года ММК ожидает замедления продаж из-за сезонности падения спроса на внутреннем рынке и на фоне эффектов высокой процентной ставки. С начала года акции металлургических компаний — Северстали, ММК и НЛМК, подорожали на 8−13%, существенно опередив индекс МосБиржи (+1%). Поддержку котировкам акций этих компаний оказывают новости о потенциальном возобновлении дивидендных выплат в 2024 году.