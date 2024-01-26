Инвесторы выкупили утреннюю просадку

Рынок накануне. В четверг индекс МосБиржи в самом начале торгов опустился до недельных минимумов, но восстановился в ходе торгов и завершил день на уровне 3158 п., показав в итоге снижение на 0,15% на фоне пониженной активности. Индекс RTS отступил на 0,4%, до 1119 п.
Годовая инфляция в период с 16 по 22 января 2024 года замедлилась до 7,37% с 7,44% неделей ранее, что тем не менее превышает целевой ориентир Банка России (4%). Инфляционные ожидания населения в январе снизились до 12,7% с 14,2% в декабре. О снижении ставки на февральском заседании, по нашему мнению, рассуждать преждевременно, что может объяснить отсутствие реакции рынка на замедление темпов роста потребительских цен.
ММК (MAGN 57,195 ₽, −0,68%) опубликовал операционные результаты за IV квартал 2023 года и 12 месяцев 2023 года. Производство компанией стали сократилось на 7,1% по сравнению с предыдущим кварталом, до 3,11 млн т, выплавка чугуна — на 7,5%, до 2,41 млн. В I квартале 2024 года ММК ожидает замедления продаж из-за сезонности падения спроса на внутреннем рынке и на фоне эффектов высокой процентной ставки. С начала года акции металлургических компаний — Северстали, ММК и НЛМК, подорожали на 8−13%, существенно опередив индекс МосБиржи (+1%). Поддержку котировкам акций этих компаний оказывают новости о потенциальном возобновлении дивидендных выплат в 2024 году.
Выручка Henderson (HNFG 601,1 ₽, −0,48%) в 2023 году выросла на 35% по сравнению с 2022 годом, до 16,8 млрд руб., торговая площадь увеличилась на 13,6%, LFL продажи повысились на 27,3%. Ретейлер подтвердил планы выплатить не менее 25 ₽ на акцию в виде дивидендов, что предлагает скромную доходность в размере 4,1%. В то же время высокие темпы роста бизнеса за счет увеличения торговых площадей существующих магазинов и открытия новых, открывают перспективы улучшения дивидендной привлекательности этих бумаг.
Новости, ожидания и торговые идеи. В пятницу утром настроения на мировых рынках смешанные. Китайские индексы корректируются после роста на этой неделе. Фьючерсы на американские индексы тоже показывают небольшое снижение. На российском рынке нельзя исключать фиксации прибыли игроками в преддверии выходных.
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