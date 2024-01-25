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Сбербанк подтвердил планы обанкротить мужа Блиновской

Пресс-служба Сбербанка подтвердила «Ъ», что организация намерена подать в суд заявление о банкротстве Алексея Блиновского, мужа блогера Елены Блиновской. Основанием указано наличие просроченной задолженности по договору поручительства по обязательствам юрлица.
Сбер
Источник: Reuters

О том, что Сбербанк (MOEX: SBER) намерен обанкротить Алексея Блиновского, стало известно накануне, 24 января. Информация об этом появилась на сайте Федресурса.

Блиновский является фигурантом уголовного дела о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Как считают в Следственном комитете РФ, к участию в преступлении его привлекла жена.

Создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на 918 млн руб., отмывании средств в особо крупном размере и в неправомерном обороте средств платежей. Блогер с апреля 2023 года находилась под домашним арестом, на этой неделе ее перевели в СИЗО.

Леонид Уварчев