Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2023
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин подписал документ об индексации с 1 февраля 40 выплат и пособий

Глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина сообщил, что исполнение социальных обязательств в России перед гражданами предусмотрено федеральным бюджетом в полном объеме.
Пенсионеры
Источник: Freepik

Он отметил, что в бюджете есть деньги на индексацию с 1 февраля свыше 40 видов социальных выплат и пособий. «С 1 февраля будут проиндексированы свыше 40 различных выплат и пособий. Соответствующее постановление правительства подготовлено», — отметил премьер-министр.

Он добавил, что исполнение социальных обязательств перед населением будет произведено в полном объеме на счет федерального бюджета.

«Увеличится помощь семьям. В первую очередь речь идет о единовременном пособии, которое представляется при рождении ребенка и ежемесячном [пособии — прим. ред.] по уходу за малышом», — добавил Михаил Мишустин.

Также вырастет размер материнского капитала.

«В этом году он составит более 630 тыс. рублей на первенца и почти 834 тыс. рублей на второго и на последующих детей», — проинформировал премьер.

С первого февраля также редусмотрено повышение:

— выплат инвалидам,

— ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий,

— Героям России,

— Героям Труда.

и другим гражданам.

Мишусти напомнил, что после 1 числа увеличенные суммы будут получать около 20 млн граждан. «Они должны получать положенные средства, естественно, без проволочек. Уважаемые коллеги, прошу внимательно за этим следить по каждому региону», — поручил Мишустин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».​​