Мишустин подписал документ об индексации с 1 февраля 40 выплат и пособий

Он отметил, что в бюджете есть деньги на индексацию с 1 февраля свыше 40 видов социальных выплат и пособий. «С 1 февраля будут проиндексированы свыше 40 различных выплат и пособий. Соответствующее постановление правительства подготовлено», — отметил премьер-министр.
Он добавил, что исполнение социальных обязательств перед населением будет произведено в полном объеме на счет федерального бюджета.
«Увеличится помощь семьям. В первую очередь речь идет о единовременном пособии, которое представляется при рождении ребенка и ежемесячном [пособии — прим. ред.] по уходу за малышом», — добавил Михаил Мишустин.
Также вырастет размер материнского капитала.
«В этом году он составит более 630 тыс. рублей на первенца и почти 834 тыс. рублей на второго и на последующих детей», — проинформировал премьер.
С первого февраля также редусмотрено повышение:
— выплат инвалидам,
— ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий,
— Героям России,
— Героям Труда.
и другим гражданам.
Мишусти напомнил, что после 1 числа увеличенные суммы будут получать около 20 млн граждан. «Они должны получать положенные средства, естественно, без проволочек. Уважаемые коллеги, прошу внимательно за этим следить по каждому региону», — поручил Мишустин.
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