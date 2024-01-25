Маск предупредил о способности китайских автоконцернов «уничтожить» конкурентов

Китайские автопроизводители обгонят большинство других автомобильных компаний, если правительства не помешают этому, введя торговые ограничения. Об этом заявил глава Tesla Илон Маск на созвоне с аналитиками после публикации отчетности за четвертый квартал 2023 года. Его слова передает Reuters.
По мнению миллиардера, китайские автоконцерны «наиболее конкурентоспособны» и «будут иметь значительный успех за пределами Китая, в зависимости от того, какие тарифы или торговые барьеры будут установлены». «Если не будет никаких торговых барьеров, они в значительной степени уничтожат большинство других автомобильных компаний в мире», — предупредил бизнесмен.
С таким прогнозом Маск выступил после того, как китайская BYD в прошлом квартале обошла Tesla, став мировым лидером по продажам электромобилей.
Главным драйвером стал рынок Китая. Машины BYD также возглавили рейтинги продаж в Таиланде и близки к этому на рынках Австралии и Израиля, указала газета.
В конце декабря о том, что BYD вскоре обгонит Tesla, сообщил Bloomberg. Агентство отметило, что китайский автоконцерн пока уступает компании Маска по ряду ключевых показателей, включая выручку, прибыль и рыночную капитализацию, но и здесь разрыв может вскоре сократиться. Аналитики Bernstein ожидают, что в 2024 году доходы Tesla от продаж составят $114 млрд против $112 млрд у BYD.
Одно из преимуществ BYD над другими игроками заключается в том, что компания производит собственные аккумуляторы.
Еще до того, как она вышла на рынок автомобилей, в 2000-х годах BYD стала первым китайским поставщиком литийионных аккумуляторов для Motorola и Nokia. В 2008 году компания представила свой первый гибридный автомобиль — седан BYD F3DM.
В 2022 году Маск на своей странице в соцсети X заявил, что литиевые аккумуляторы, которые используются в электромобилях, — это «новая нефть». За несколько месяцев до этого миллиардер сообщил, что Tesla, возможно, придется самостоятельно заняться добычей лития, цена которого достигла «сумасшедшего уровня». Весной в Техасе началось строительство завода Tesla по переработке лития, который должен заработать в середине 2024 года.
Другое отличие BYD от Tesla — в модельном ряде, отметила WSJ. Китайская компания идет по стопам General Motors, Ford и Volkswagen, предлагая автомобили разных ценовых категорий и позиционирования, включая новый внедорожник U8, способный, по заверению BYD, разворачиваться на месте и плавать в воде, и суперкар U9, который внешне напоминает Lamborghini и может разгоняться до 100 км/ч за две секунды. Tesla же делает ставку на три модели: электромобили Model 3 и Model Y и недавно выпущенный на рынок пикап Cybertruck.
Ранее Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, сообщил, что в середине 2025 года Tesla планирует начать производство более дешевого компактного кроссовера под кодовым названием Redwood. Маск на созвоне с аналитиками подтвердил, что его компания рассчитывает начать производство электрокара следующего поколения на своем заводе в Техасе во второй половине следующего года.
Акции Tesla на закрытии в среду, 24 января, торговались по $207,83, что на 0,63% ниже цены закрытия предыдущей торговой сессии.