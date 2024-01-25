Маск предупредил о способности китайских автоконцернов «уничтожить» конкурентов

Другое отличие BYD от Tesla — в модельном ряде, отметила WSJ. Китайская компания идет по стопам General Motors, Ford и Volkswagen, предлагая автомобили разных ценовых категорий и позиционирования, включая новый внедорожник U8, способный, по заверению BYD, разворачиваться на месте и плавать в воде, и суперкар U9, который внешне напоминает Lamborghini и может разгоняться до 100 км/ч за две секунды. Tesla же делает ставку на три модели: электромобили Model 3 и Model Y и недавно выпущенный на рынок пикап Cybertruck.