Акции Tesla упали почти на 8% на фоне публикации финансового отчета

Как пишет Bloomberg, Tesla сообщила о прибыли $0,71 на акцию за четвертый квартал 2023 года, что ниже средней оценки $0,73 на акцию. Выручка компании за последние три месяца 2023 года составила $25,2 млрд, что меньше $25,9 млрд, которые прогнозировали на Уолл-стрит. За четвертый квартал чистая прибыль Tesla выросла более чем вдвое — до $7,9 млрд, в основном, как пишет WSJ, благодаря единовременной налоговой льготе. Однако операционная прибыль компании за весь 2023 год снизилась на 47% по сравнению с предыдущим годом.