Акции Tesla упали почти на 8% на фоне публикации финансового отчета

Акции производителя электромобилей Tesla в начале предварительных торгов в четверг, 25 января, подешевели на 7,8%, до $191,62 на 14:53 мск. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.
Накануне, 24 января, Tesla опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал 2023-й и весь 2023 год. Операционная рентабельность компании в четвертом квартале составила 8,2%. Для сравнения, в третьем квартале компания сообщала о рентабельности 7,6%, притом что тогда Tesla приостанавливала производство для модернизации заводов.
Как пишет Bloomberg, Tesla сообщила о прибыли $0,71 на акцию за четвертый квартал 2023 года, что ниже средней оценки $0,73 на акцию. Выручка компании за последние три месяца 2023 года составила $25,2 млрд, что меньше $25,9 млрд, которые прогнозировали на Уолл-стрит. За четвертый квартал чистая прибыль Tesla выросла более чем вдвое — до $7,9 млрд, в основном, как пишет WSJ, благодаря единовременной налоговой льготе. Однако операционная прибыль компании за весь 2023 год снизилась на 47% по сравнению с предыдущим годом.
Основатель Tesla Илон Маск предупредил, что в 2024 году рост продаж, вероятно, будет ниже, чем в прошлом году, не указав целевых показателей. В 2023-м мировые поставки автомобилей увеличились на 38% по сравнению с предыдущим годом, при этом в течение нескольких лет Tesla стремилась к среднему ежегодному росту на 50%.
«Tesla в настоящее время находится между двумя основными волнами роста», — заявил 24 января Илон Маск, цитирует его WSJ. Он добавил, что компания «очень далеко продвинулась» в создании того, что он назвал «недорогим автомобилем следующего поколения». Маск ожидает, что Tesla начнет производство этого автомобиля на своем заводе в Техасе к концу 2025 года.
Илон Маск также подтвердил свое стремление к большему контролю над компанией по производству электромобилей, заявив, что он хочет иметь достаточно сильное влияние и сдерживать акционеров-активистов. «Я не ищу дополнительной выгоды. Я просто хочу быть эффективным управляющим очень мощными технологиями», — заявил Маск на конференции о финансовых результатах. Сейчас ему принадлежит 13% компании и он является крупнейшим акционером. На прошлой неделе Илон Маск написал в соцети X (бывший Twitter, заблокирована в России), что хотел бы получить 25% голосов в компании для обеспечения нужного уровня влияния при принятии решений в Tesla.
В 2023 году акции Tesla подорожали более чем вдвое — до $248,5 за бумагу. В прошлом году Tesla продала 1,81 млн автомобилей по всему миру. В январе стало известно, что китайский производитель автомобилей BYD опередил американскую компанию по общим продажам машин по итогам 2023 года, реализовав 3 млн машин.