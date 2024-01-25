Еще один день

Рынок накануне. Российский рынок акций продолжает консолидироваться в горизонтальном диапазоне. Индекс МосБиржи в среду снизился на 0,42%, до 3162,41 п., индекс РТС просел на 0,53%, до 1138,05 п.
Рубль укрепился к доллару США до 88,6075 ₽ и ослаб к евро до 96,6075 ₽ Потенциал укрепления рубля постепенно угасает на фоне потенциального восстановления импорта и вытекающего из этого роста спроса на валюту.
Котировки Brent превысили «круглую» отметку $80 за баррель на фоне стремительного сокращения перевозок через Суэцкий канал и более значительного, чем ожидалось, недельного снижения коммерческих запасов нефти в США, на 9,233 млн баррелей (по сравнению с прогнозом о снижении на 2,150 млн баррелей).
Новости, ожидания и торговые идеи. МТС (MTSS 269,25 ₽, +1,43%) завершает продажу бизнеса в Армении. Мы позитивно оцениваем эту новость, поскольку вырученные средства компания может направить на развитие своей экосистемы в России или снижение долговой нагрузки. Чистый долг МТС на конец сентября 2023 года составил 576 млрд руб., коэффициент ND/EBITDA — 2,4х. Между тем МТС Банк планирует первичное размещение акций (IPO), что в целом позитивно для бизнеса МТС.
НОВАТЭК (NVTK 1447,6 ₽, +1,16%) возобновил погрузку нефтепродуктов на терминале в порту Усть-Луга, сообщает Reuters. Тем не менее поступают сообщения, что компания экспортирует произведенное до возгорания топливо, а технический процесс на терминале все еще остановлен. Компания не комментирует ситуацию и продолжает проводить оценку ущерба.
Освободившаяся ранее от курсовой экспортной пошлины угольная отрасль может снова оказаться под давлением со стороны регуляторов: Минфин рассматривает возможность увеличения НДПИ на уголь. Рост налоговой нагрузки в сочетании с замедлением экспорта из России может негативно отразиться на доходах Мечела (MLTR 297,81 ₽, −2,66%) и Распадской (RASP 412,5 ₽, −0,39%).
В четверг утром настроения на мировых рынках позитивные: японский индекс Nikkei 225 растет на 0,07%, китайский индекс Shanghai Composite повышается на 2,06%. Фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,03%. Мы ожидаем, что индекс МосБиржи продолжит колебаться в диапазоне 3140−3200 п.
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