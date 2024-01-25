Еще один день

Новости, ожидания и торговые идеи. МТС (MTSS 269,25 ₽, +1,43%) завершает продажу бизнеса в Армении. Мы позитивно оцениваем эту новость, поскольку вырученные средства компания может направить на развитие своей экосистемы в России или снижение долговой нагрузки. Чистый долг МТС на конец сентября 2023 года составил 576 млрд руб., коэффициент ND/EBITDA — 2,4х. Между тем МТС Банк планирует первичное размещение акций (IPO), что в целом позитивно для бизнеса МТС.