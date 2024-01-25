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Цена нефти Brent на бирже поднялась выше $81 впервые с конца декабря

Цена мартовского фьючерса на нефть эталонной марки Brent 25 января в моменте достигла $81,22 за баррель.
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Источник: AP 2023

Это самый высокий показатель с 27 декабря 2023 года, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

По состоянию на 12:36 по московскому времени стоимость актива скорректировалась и составила $80,93 за баррель (+1,11%). В то же время мартовский фьючерс на нефть марки WTI подорожал на 1,37%, достигнув отметки в $76,12 за баррель.

«Геополитика на Ближнем Востоке продолжает удерживать нефтяные котировки от снижения. Оживить торги на нефтяном рынке могут официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США», — писал в своем вечернем обзоре от 24 января старший портфельный управляющий УК «Первая» Яков Яковлев.

По данным EIA, запасы нефти в США за прошлую неделю упали втрое больше, чем ожидалось: на 9,23 млн баррелей вместо прогнозируемых 2,15 млн.

До этого сообщалось, во сколько России обойдется импортозамещение добычи нефти и газа.