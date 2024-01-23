При какой зарплате можно рассчитывать на пенсию в 50 тысяч рублей

Так что заработать такую пенсию вполне реально. Но в настоящий момент для обычных пенсионеров это пока не очень достижимо: все, кто в настоящее время достигает пенсионного возраста, имеют стаж до 2002 года. А там дейстует своя система расчета пенсионных коэффициентов, которая потом переводится в накопительную часть пенсии.