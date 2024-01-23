При какой зарплате можно рассчитывать на пенсию в 50 тысяч рублей

Как напомнила Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова, в России пенсия по старости состоит из фиксированной и накопительной частей.
«Для получения максимальной пенсии необходимо, чтобы отчисления от заработной платы позволяли зарабатывать максимальное количество пенсионных коэффициентов — 10 в год», — отметила экономист.
В 2024 году стоимость пенсионного коэффициента составляет 133,05 рубля. Это значит, что за год максимальный размер заработанной накопительной части пенсии составит 1330,5 рубля.
«Размер фиксированной части каждый год устанавливается правительством и индексируется. В 2024 году размер фиксированной части составляет 8 134, 88 рубля», — пояснила эксперт.
Чтобы пенсия составила условных 50 тысяч рублей, на данный момент необходимо, чтобы накопительная часть составила 41865.12 рубля. Получается, что гражданин должен на протяжении 31,5 лет получать заработную плату, равную накоплению 10 пенсионных коэффициентов.
Так что заработать такую пенсию вполне реально. Но в настоящий момент для обычных пенсионеров это пока не очень достижимо: все, кто в настоящее время достигает пенсионного возраста, имеют стаж до 2002 года. А там дейстует своя система расчета пенсионных коэффициентов, которая потом переводится в накопительную часть пенсии.
Но в дальнейшем численность граждан, которые могут рассчитывать на пенсию в 50 000 рублей, будет больше.
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