Настроения немного улучшились

Рынок накануне. Российский рынок акций в понедельник завершил торги на подъеме благодаря повышению нефтяных котировок. Индекс МосБиржи по итогам сессии вырос на 0,18%, до 3172,15 п., индекс РТС — на 0,61% до 1136,91 п.
В отраслевом разрезе в лидерах роста оказались представители индекса строительных компаний. Рынок ожидал, что рост ипотечных ставок и ужесточение макропруденциальных условий выразится в заметное замедление продаж застройщиков уже в IV квартале 2023 года. Тем не менее Группа ЛСР (LSRG 753,4 ₽, +4,73%) и Эталон (ETLN 88,1 ₽, +1,80%) опубликовали на прошлой неделе рекордные показатели продаж за 2023 год.
Рубль укрепился к доллару США до 87,8000 ₽ и к евро до 95,8075 ₽ Укреплению рубля способствуют продажи валюты в рамках бюджетного правила, а также подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам.
Котировки Brent приблизились к «круглой» отметке в $80 за баррель на опасениях ухудшения ситуации с судоходством в Красном море и в целом на Ближнем Востоке. По оценкам Apollo Academy, траффик через Суэцкий канал сократился на 50% с конца декабря 2023 года.
Новости, ожидания и торговые идеи. В России начали регистрацию поставщиков свинины в Китай. Россельхознадзор рассчитывает, что поставки российской свиноводческой продукции в Китай начнутся в ближайшие два месяца. Это позитивная новость для акций Русагро (AGRO 1437,4 ₽, +1,93%).
Акции НОВАТЭКа (NVTK 1444,6 ₽, −0,85%) подешевели на фоне сообщений о приостановке производственного комплекса в Усть-Луге из-за пожара. Степень ущерба для терминала остается неизвестной, но остановка производства и устранение повреждений займет некоторое время и увеличит расходы компании.
Совет директоров Артген биотех (ABIO 113,4 ₽, −1,24%) утвердил обновленную стратегию развития компании, включив в нее цели на 2024−2026 годы по расширению портфеля разработок и созданию производственной площадки для развития экосистемы компании.
Во вторник утром настроения на мировых рынках нейтральные: японский индекс Nikkei 225 растет на 0,27%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,35%. Фьючерс на S&P 500 подрастает на символические 0,02% после повышения в понедельник.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».