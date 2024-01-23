Настроения немного улучшились

В отраслевом разрезе в лидерах роста оказались представители индекса строительных компаний. Рынок ожидал, что рост ипотечных ставок и ужесточение макропруденциальных условий выразится в заметное замедление продаж застройщиков уже в IV квартале 2023 года. Тем не менее Группа ЛСР (LSRG 753,4 ₽, +4,73%) и Эталон (ETLN 88,1 ₽, +1,80%) опубликовали на прошлой неделе рекордные показатели продаж за 2023 год.