В ожидании дефицита метров: что будет с рынком жилья дальше

Если застройщики «поставят» на продолжительный период действия высоких ставок, они будут вынуждены корректировать свои планы и сокращать объем нового предложения, что может при незапланированном росте спроса в будущем создать дефицит на рынке, как это было в 2020—2021 годах после ввода в действие программ льготной ипотеки с государственной поддержки, резюмировал представитель Accent Capital.