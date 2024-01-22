В ожидании дефицита метров: что будет с рынком жилья дальше

По мнению аналитика, рынок первичной жилой недвижимости обладает определенной инерцией, связанной с длительностью инвестиционного цикла строительства нового объекта.
«Сегодня в целом по стране наблюдается рост объемов нераспроданных квартир в строящихся жилых домах. Так, на начало года доля нераспроданных квартир в жилых комплексах с открытой продажей составила около 42% — примерно 44 млн квадратных метров. Причем, половина этого объема сосредоточена в нескольких регионах страны с самой высокой емкостью рынка (Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Свердловская область)», — пояснил Игорь Талалов.
Если сравнивать объем непроданных квартир с аналогичным периодом прошлого года, то рост составил около 3,5 млн квадратных метров. При этом самый низкий показатель нераспроданных квартир в строящихся домах на начало года за последние 5 лет был достигнут в январе 2021 года и составил 27,8 млн «квадратов».
В большей степени это было связано с двум факторами:
— снижением объемов вывода застройщиками новых объектов на рынок на фоне неопределенности с развитием ситуации с пандемией COVID-19;
— ростом спроса на первичное жилье после введения льготной ипотеки в середине 2020 года.
При этом рост объемов нераспроданных квартир является фактором сдерживания роста цен, поскольку говорит о наличии диспропорции между спросом и предложением.
Аналитик отметил, что в условиях высокой конкурентной борьбы в интересах застройщиков — поддерживать баланс спроса и предложения. Поэтому при значительном затоваривании рынка застройщики вынуждены будут сократить объемы вывода новых проектов на рынок, чтобы не допустить снижения продажных цен до уровня ниже минимально допустимой рентабельности.
«Предпосылки для сокращения объемов нового строительства сегодня, безусловно, есть: это ухудшение доступности ипотеки как за счет увеличения ставок кредитования и изменения макропруденциальной политики со стороны Центробанка. Все это в краткосрочной перспективе может привести к значительному снижению спроса на квартиры в новостройках», — отметил собеседник Финансов Mail.ru.
И здесь многое будет зависеть от продолжительности периода действия высокой ключевой ставки.
Если застройщики «поставят» на продолжительный период действия высоких ставок, они будут вынуждены корректировать свои планы и сокращать объем нового предложения, что может при незапланированном росте спроса в будущем создать дефицит на рынке, как это было в 2020—2021 годах после ввода в действие программ льготной ипотеки с государственной поддержки, резюмировал представитель Accent Capital.
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