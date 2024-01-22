Количество реструктризаций кредитов физлиц в Сбере в 2023 году снизилось на 36%

В банке отметили, что в целом россияне повысили финансовую дисциплину и стали реже обращаться за реструктуризацией кредитов. При этом средний чек реструктуризаций в 2023 году незначительно вырос (+3%) и составил 435 тыс. рублей (в 2022 году 421 тыс. рублей). По данным банка, чаще всего россияне обращались за реструктуризацией потребительских кредитов — в 2023 году их доля в общем количестве реструктуризаций составила 85%. На втором месте кредитные карты с долей 8%, на третьем — ипотека с долей 7%.