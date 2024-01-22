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Главные события финансовых рынков 22−28 января

Самое важное об экономике и инвестициях на новой неделе: дайджест Финансов Mail.ru. Основано на анализе Финансового холдинга «БКС Мир инвестиций».
Снег в Москве
Источник: РИА "Новости"

Макроэкономика

22 января Банк Японии примет решение по процентной ставке. Индекс деловой активности PMI опубликует ЕС и США. 25 января решение по процентной ставке примет ЕЦБ. Штаты опубликуют данные по ВВП за 4 кв., инфляцию по PCE.

События в России

25 января последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Fix Price за 2023 и 2024 года.

Инвесторы ждут недельную инфляцию и производственную инфляцию в РФ за декабрь.

События в мире

Индекс S&P 500 подходит к рекордным уровням, в США продолжается сезон отчетов.

Отыграть динамику индекса сейчас можно через мартовский фьючерс, торгующийся на МосБирже.

Нефть

Нефть Brent удержалась выше важной поддержки $77, и баррель продолжает дорожать.

Ориентир возврата над $80 не снимается.

Рубль

Рубль сохраняет поддержку со стороны продаж валюты экспортерами, ЦБ, высоких процетных ставок. Курс доллара может тяготеть к 87 рублям.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».