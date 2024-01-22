Главные события финансовых рынков 22−28 января

Макроэкономика
22 января Банк Японии примет решение по процентной ставке. Индекс деловой активности PMI опубликует ЕС и США. 25 января решение по процентной ставке примет ЕЦБ. Штаты опубликуют данные по ВВП за 4 кв., инфляцию по PCE.
События в России
25 января последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Fix Price за 2023 и 2024 года.
Инвесторы ждут недельную инфляцию и производственную инфляцию в РФ за декабрь.
События в мире
Индекс S&P 500 подходит к рекордным уровням, в США продолжается сезон отчетов.
Отыграть динамику индекса сейчас можно через мартовский фьючерс, торгующийся на МосБирже.
Нефть
Нефть Brent удержалась выше важной поддержки $77, и баррель продолжает дорожать.
Ориентир возврата над $80 не снимается.
Рубль
Рубль сохраняет поддержку со стороны продаж валюты экспортерами, ЦБ, высоких процетных ставок. Курс доллара может тяготеть к 87 рублям.
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