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FinExpertiza: в 2023 году в России закрылось рекордно низкое число предприятий

Количество закрытых коммерческих предприятий в 2023 году сократилось на 9,3% относительно показателей 2022-го, подсчитали в FinExpertiza на основе данных ФНС. Всего в прошлом году работу прекратили 254 тыс. организации, что стало рекордно низким показателем за последние восемь лет. Аналитики отмечают, что снижение «смертности бизнеса» связано с завершением основного этапа очистки госреестра от фиктивных компаний.
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Источник: Freepik

Из исследования FinExpertiza следует, что компании чаще открывались, чем закрывались примерно в трети российских регионах. Значительный прирост предприятий наблюдался в 2023 году в Москве (+18,2 тыс.), Московской области (+4,8 тыс.) и Ленинградской области (+1,9 тыс.). Всего по итогам прошедшего года в России было зарегистрировано 242,5 тыс. новых коммерческих организаций.

При этом, как отмечают аналитики, в большинстве регионов России бизнес чаще закрывался. Наибольшая убыль компаний произошла в Санкт-Петербурге (-7,7 тыс.), Самарской области (-6,1 тыс.) и Татарстане (-3,3 тыс.).

Среди 254 тыс. закрывшихся в 2023 году коммерческих организаций основная часть — 207,5 тыс. (82%) были исключены из ЕГРЮЛ по решению ФНС, в том числе из-за признаков фиктивного бизнеса. 33,5 тыс. (13,2%) предприятий были отмечены как недействующие юридические лица, 46,5 тыс. компаний (18,3%) — официально ликвидированы по инициативе учредителей.