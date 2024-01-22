FinExpertiza: в 2023 году в России закрылось рекордно низкое число предприятий

Количество закрытых коммерческих предприятий в 2023 году сократилось на 9,3% относительно показателей 2022-го, подсчитали в FinExpertiza на основе данных ФНС. Всего в прошлом году работу прекратили 254 тыс. организации, что стало рекордно низким показателем за последние восемь лет. Аналитики отмечают, что снижение «смертности бизнеса» связано с завершением основного этапа очистки госреестра от фиктивных компаний.