Пивная метка: как обязательная маркировка пива повлияет на стоимость напитка

О введении такой меры говорили уже давно — это позволит сократить количество суррогата на рынке и добавит покупателю уверенности в том, что он получает качественный продукт. В прошлом году маркировать стали пиво в пластиковой и стеклянной таре. А с этого года специальные коды можно будет увидеть и на алюминиевых банках.