Пивная метка: как обязательная маркировка пива повлияет на стоимость напитка

О введении такой меры говорили уже давно — это позволит сократить количество суррогата на рынке и добавит покупателю уверенности в том, что он получает качественный продукт. В прошлом году маркировать стали пиво в пластиковой и стеклянной таре. А с этого года специальные коды можно будет увидеть и на алюминиевых банках.
— Раньше была проблема, состоявшая в том, что рынок алкоголя огромный, и маркировке подлежали все его виды, кроме пива. Это негативно сказывалось и на налогах для государства, и на самом рынке, — говорит экономист Юрий Войнов.
— Сейчас этот вопрос обсуждается, и хочется сразу развеять все иллюзии — напиток подорожает, потому что с введением маркировки производитель берет на себя дополнительные финансовые расходы. В целом банка пива может стать дороже на 1,5−2 рубля, но не больше, — добавил эксперт.
Это не самая высокая цена за возможность проверить любой вид пива в системе и убедиться, что перед вами не контрафакт. Это коснется и импортных напитков — из-за санкций увеличился рост контрафакта из других стран.
— Не стоит переживать из-за цены — вместе с ней растет и качество продукции, — отметил Войнов.
Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.