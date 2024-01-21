Bloomberg объяснил падение цен на газ в Европе на фоне холодов

Вместе с тем впереди много потенциальных проблем, напоминает Bloomberg. В конце этого года истекает срок договора России и Украины о транзите газа, что может привести к еще большему сокращению поставок из России. При этом, несмотря на огромные инвестиции в сжиженный природный газ (СПГ), большая часть новых мощностей появится на рынке не раньше 2025 и 2026 годов. Кроме того, все чаще фиксируют аномальные погодные явления, что создает нагрузку на энергетическую систему, а иногда и повышая газовый спрос.