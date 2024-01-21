Без кешбэка и бонусов: названы плюсы и минусы оплаты по QR-коду

— При оплате по QR-коду карта не задействована, а значит, за покупку не будет начислен кешбэк и другие бонусы. Кроме того, такие платежи не учитываются в расходах по карте — это важно для тех, у кого есть определенный минимальный лимит по тратам, — объясняет Ксения Токарева.