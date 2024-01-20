Черные лебеди для рубля: что будет с курсом валют до конца 2024 года

«Мы ожидаем, что в первом квартале 2024 года российские финансовые власти будут максимально использовать имеющиеся у них рычаги, чтобы стабилизировать динамику национальной валюты, как минимум до выборов президента России. В этот период курс доллара будет торговаться в районе 88−96 ₽, а курс евро останется в рамках 97−103 ₽ Однако во второй половине года российская валюта, видимо, вновь станет ослабевать и завершит год в районе 103−105 рублей к доллару США на фоне роста госрасходов, слабых цен на нефть и усиления санкционного давления на Россию», — резюмировал эксперт.