Черные лебеди для рубля: что будет с курсом валют до конца 2024 года

Точки роста
Первая половина января оказалась для рубля очень сильной. В первые две недели нового года предложение валюты на рынке устойчиво превышало спрос, поскольку российские экспортеры активно продавали свою валютную выручку в рамках указа президента, при том, что за новогодние праздники нереализованный объем оценивался в $3 млрд.
С 15 января по 6 февраля Минфин будет направлять на продажу валюты/золота по бюджетному правилу средства объемом 69,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,1 млрд рублей. Также к этой сумме надо добавить еще на 11,8 млрд руб. продаж от Банка России и еще 0,8 млрд руб. в виде январских продаж, что в сумме дает объем ежедневных продаж валюты Банком России в 16,7 млрд руб. ($190 млн). Это значительный объем и весьма позитивный фактор для динамики курса рубля.
Также в пользу более сильного курса рубля, помимо роста объемов продаж валюты от стороны Банка России, выступает и сезонное снижение объемов импорта в Россию в начале этого года.
Давление
В бюджете России на 2024 год заложена цена нефть на уровне $71,4/барр. А по факту котировки Urals в первой половине января находились в районе $62−65/барр., то есть на 12% ниже запланированных уровней. Недополученные нефтегазовые доходы сейчас покрываются за счет реализации запасов валюты из ФНБ.
Если учесть, что темпы роста мировой экономики в 2024 году замедлятся относительно 2023 года, не стоит ждать более высоких цен на нефть. Котировки Urals вполне могут снизится под уровень $60/барр. Поэтому не стоит удивляться новой волне девальвации рубля, ведь ресурсы денег в кубышке ФНБ небезграничны.
Власти будут удерживать рубль в стабильном состоянии как минимум до апреля 2024 года, пока действует указ об обязательной продаже валюты экспортерами. Если его действие не будет продлено, то курс рубля снова станет слабеть, поскольку компании смогут оставлять на своих зарубежных счетах более значительные суммы, а значит, приток валюты в России сократится, что негативно повлияет на курс рубля.
Растущие объемы внешнеторговых операций с российским рублем тоже негативно влияют на динамику рубля, поскольку снижают приток твердой валюты в страну. Постоянное ужесточение западных санкций приводит к снижению прибыльности от внешней торговли: постоянное лавирование и нахождение обходных путей приводит к ценовым потерям в виде дисконта на российское сырье и товары, а также росту числа посредников, которые забирают свою долю прибыли.
Черные лебеди
В 2023 году Банк России дал понять, что надо быть готовым к отмене биржевых операций с долларом/евро, в случае введения запретительных внешних санкций против Московской биржи. Этот фактор можно отнести к «черным лебедям». При возникновении такой ситуации регулятор готов перейти к внебиржевому определению курса иностранных валют против рубля. Это также означает, что рубль потеряет статус конвертируемой валюты, и его курс на основе оценки котировок крупных банков может отличаться от рыночного.
«Мы ожидаем, что в первом квартале 2024 года российские финансовые власти будут максимально использовать имеющиеся у них рычаги, чтобы стабилизировать динамику национальной валюты, как минимум до выборов президента России. В этот период курс доллара будет торговаться в районе 88−96 ₽, а курс евро останется в рамках 97−103 ₽ Однако во второй половине года российская валюта, видимо, вновь станет ослабевать и завершит год в районе 103−105 рублей к доллару США на фоне роста госрасходов, слабых цен на нефть и усиления санкционного давления на Россию», — резюмировал эксперт.
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