Рынку не хватает импульса

Рынок накануне. Рынок продолжает консолидироваться вблизи 3200 п. по индексу МосБиржи в отсутствие импульса как для продолжения роста, так и для снижения.
Рубль ослаб к доллару США до 89,0500 ₽, но укрепился к евро до 96,6225 ₽
Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 году на 180 тыс. б/с, до 102,96 млн б/с. Между тем МЭА прогнозирует рекордный объем предложения «черного золота», на уровне 103,5 млн б/с, за счет роста добычи в США, Бразилии, Гайане и Канаде. Тем не менее рынок не обратил внимание на прогноз избыточного предложения в следующем году, а котировки Brent остаются немногим ниже $80 за баррель. Поддержку котировкам оказывает недельное сокращение запасов сырой нефти в США на 2,492 млн баррелей по сравнению с ожидавшимся снижением на 0,313 млн баррелей.
Новости, ожидания и торговые идеи. В лидерах роста оказались акции Газпрома (GAZP 166,52 ₽, +1,51%). Компания планирует ввести в эксплуатацию два завода по производству СПГ в Коми в 2025 году. Кроме того, позитивные настроения в отношении компании поддерживаются сообщениями о турецком хабе и сокращении запасов газа в хранилищах Европу ниже 78% на фоне похолодания в регионе.
Финансовый директор ФосАгро (PHOR 6820 ₽, +0,75%) заявил, что негативный эффект «курсовой» пошлины для EBITDA компании может составить менее 10%, а не 10−15%, как оценивалось ранее. Между тем юристы компании оптимистично оценивают шансы отмены компенсационной пошлины на импорт фосфорных удобрений в США. Решение по этому вопросу ожидается уже в марте.
Суд поддержал решение и штраф ФАС в размере 8,7 млрд руб. в отношении Северстали (CHMF 1541,8 ₽, −1,18%) по «делу металлургов». Компания не согласна с решением суда и намерена оспаривать его в вышестоящей инстанции. Хотя сумма незначительна для Северстали и составляет всего 0,7% от капитализации, это может сократить дивидендную базу и ослабить интерес инвесторов к акциям компании.
В пятницу утром на мировых рынках умеренно-позитивные настроения: азиатские индексы в основном показывают положительную динамику, за исключением китайских индексов. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на символические 0,07%.
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