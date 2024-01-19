Рынку не хватает импульса

Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 году на 180 тыс. б/с, до 102,96 млн б/с. Между тем МЭА прогнозирует рекордный объем предложения «черного золота», на уровне 103,5 млн б/с, за счет роста добычи в США, Бразилии, Гайане и Канаде. Тем не менее рынок не обратил внимание на прогноз избыточного предложения в следующем году, а котировки Brent остаются немногим ниже $80 за баррель. Поддержку котировкам оказывает недельное сокращение запасов сырой нефти в США на 2,492 млн баррелей по сравнению с ожидавшимся снижением на 0,313 млн баррелей.