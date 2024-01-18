Селективная покупка сохраняется

Рынок накануне. С конца прошлой недели индекс МосБиржи консолидируется вблизи сопротивления в области 3200 пунктов. Прорыв этого сопротивления откроет путь к росту индекса в направлении 3290 пунктов, локального максимума прошлого года. И, наоборот, в случае отката, индекс может опуститься к 3000 пунктам.

В пользу повышения индекса выступает удорожание нефти на фоне опубликованного в среду ежемесячного отчета ОПЕК. В отчете прогнозируется увеличение мирового спроса на нефть в 2024—2025 годы и дефицит предложения на мировом рынке нефти до 2025 года. Между тем опубликованные накануне данные Американского института нефти показали неожиданное увеличение запасов сырой нефти на прошлой неделе. Сегодня Управление по энергетической безопасности опубликует свои данные по запасам нефтепродуктов в США. Если тенденция на увеличение запасов получит подтверждение, это усилит опасения относительно слабого спроса на нефть в крупнейшей экономике мира.

Новости, ожидания и торговые идеи.

Сбербанк (SBER 278 ₽, +0,72%, SBERP 278,58 ₽, +0,8%) сообщил о рекордной прибыли в 2023 году в размере 1,5 трлн руб. Дивиденды за год, по нашей оценке, могут составить 33 ₽ на акцию обоих типов, выплату можно ожидать ближе к концу первого полугодия. Мы придерживаемся умеренно-позитивного взгляда на перспективы Сбербанка в 2024 году, несмотря на ожидаемое сокращение чистой прибыли сектора из-за ужесточения денежно-кредитной политики и ужесточения макропруденциальных норм. Ожидаем небольшого роста чистой прибыли Сбербанка в текущем году за счет наращивания кредитного портфеля и сохранения относительно высокого значения чистой процентной маржи.

НОВАТЭК (NVTK 1475,2 ₽, +0,03%) сообщает об увеличении добычи углеводородов в 2023 году до 644,7 млн баррелей нефтяного эквивалента, на 0,9% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем реализации природного газа вырос на 2,7%, до 78,63 млрд куб. м. Увеличению реализации в дальнейшем послужит начало отгрузок с Арктик СПГ-2, что может произойти уже в январе, о чем в понедельник писал Reuters.

Глава Ростелекома (RTLK 68 ₽, +1,72%) Михаил Осеевский сообщил, что выручка компании по итогам 2023 года превысила 700 млрд руб. (627 млрд руб. в 2022 году).

В четверг утром настроения на мировых рынках негативные: китайский индекс CSI 300 на минимумах с начала 2019 года, фьючерс на S&P 500 показывает снижение. Инвесторы переоценивают вероятность понижения ставки по федеральным фондам США на заседании ФРС в марте.

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