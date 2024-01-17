В Роскачестве рассказали, какие продукты продолжают фальсифицировать производители

Если говорить о проблемных категориях, то можно выделить мёд, рассказали в пресс-службе Роскачества.

«Самое главное условие для меда — он должен быть продуктом производства пчел. В конце ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон о внесении изменений в Закон “О пчеловодстве в Российской Федерации”, который закрепил идентификационные характеристики меда, ранее установленные в ГОСТ», — отметили в пресс-службе ведомства.

До этого «медом» производитель мог назвать абсолютно любой продукт, даже если это в действительности варенье или сахарный сироп. Теперь же качество продукции пчеловодства будет обеспечиваться документами по стандартизации (ГОСТ), которые будут гармонизированы с международными требованиями. Это является важным решением, и Роскачество не раз обращало внимание на проблему фальсификации меда в России.

В ходе веерных исследований Роскачества доля такой продукции достигала 60% от общего количества исследованных торговых марок.



Еще одна категория — икра. По оценкам НИФИ, незаконный оборот икры находится на уровне более 20%. То есть как минимум каждая пятая банка икры — фальсификат или контрафакт.

Ключевым механизмом в борьбе с фальсификатом этого продукта должна стать цифровая маркировка, считают в Роскачестве.

Обязательная маркировка — это уникальный код, который наносится на каждый товар. Код сканируется на всех этапах от производства до продажи, и товар без кода, то есть подделка, не может попасть на прилавки. Получить маркировку могут только товары со всеми документами, качество которых подтверждено государством. Важно, что информацию, скрытую в коде, подделать нельзя, она хранится в информсистеме «Честного знака». То есть изменить срок годности, место производства и другую информацию не выйдет.

С 1 апреля 2024 года маркировка икры лососевых и осетровых рыб станет обязательной — на банки будет наноситься специальный код Data Matrix, который можно просканировать через приложение «Честный Знак» либо через Госуслуги, чтобы убедиться, что икра не контрафактная.

В исследовании консервов печени трески, опубликованном Роскачеством в начале января, фальсификат был обнаружен в 2 из 14 торговых марок — производители в маркировке указали печень трески, а в банку положили печень минтая. С производителями и торговыми сетями была проведена претензионная работа, резюмировали в пресс-службе Службы.

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