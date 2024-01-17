В Китае зафиксировали рекордное сокращение численности населения

В 2023 году численность населения Китая сократилась более чем на 2 млн, до 1,41 млрд человек, из-за рекордных показателей роста смертности и падения рождаемости. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР.

Агентство отмечает, что численность населения Китая в 2023 году сократилась более чем на 2 млн, до 1,41 млрд человек, что в два раза больше аналогичного показателя прошлого года. По итогам 2022-го зафиксировали первое сокращение населения с момента окончания Великого китайского голода в 1961 году.

Уровень смертности вырос до 11,1 млн человек, что стало рекордным показателем с 1960 года и почти на 700 тыс. превысило данные 2022-го, пишет Bloomberg.

Национальное бюро статистики не публикует причины смертей, однако агентство отмечает, что росту смертности в Китае, вероятно, способствовала отмена коронавирусных ограничений в декабре 2022 года и новые вспышки инфекции.

В 2023 году в стране родилось порядка 9,02 млн детей, что стало самым низким показателем с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году, пишет Bloomberg, отмечая, что после смягчения политики «одна семья — один ребенок» в 2016 году рост рождаемости оказался недолгим, и последующие меры властей не помогли остановить падение.

Директор пекинского инвестиционного банка Chanson & Co Шен Мэн считает, что старение населения и снижение рождаемости в Китае «приведут к структурным изменениям в экономическом росте, особенно в потреблении». «Комплексной политики развития, нацеленной на эти области, не проводилось», — приводит его слова Bloomberg.

Однако агентство отмечает, что в понедельник, 15 января, Пекин объявил о плане создания так называемой «серебряной экономики», которая нацелена на уход за пожилыми людьми.

Правительство направит триллионы долларов в качестве финансирования предоставляемых им услуг, таких как доставка еды в дома престарелых.

Bloomberg со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения Китая отмечает, что в конце 2022 года каждый пятый житель материковой части страны был старше 60 лет, а в течение ближайшего десятилетия прогнозируется рост этого показателя до 30%.

Китай также входит в число стран Восточной Азии, пытающихся остановить падение рождаемости, которое может привести к сокращению численности рабочей силы, а она, в свою очередь, стимулирует экономический рост и финансирует пенсионные системы, пишет агентство.

Макроэкономическая статистика показала, что в 2023 году Китаю удалось достичь цели по росту ВВП, но экономика по-прежнему страдает от дефляции и кризиса в секторе недвижимости. Согласно официальным данным, ВВП по итогам IV квартала 2023 года увеличился в годовом исчислении на 5,2%, притом что власти ранее установили цель в 5%. Но аналитики ожидали роста на 5,3%, пишет Reuters.

Данные по розничным продажам в декабре также оказались несколько хуже прогнозов — рост в годовом выражении составил 7,4% вместо ожидаемых 8%. Пессимизма добавила и статистика по рынку недвижимости — в декабре цены на новое жилье в 70 китайских городах (за исключением цен на жилье с госсубсидиями) упали на 0,45% месяц к месяцу, что стало самым резким снижением с февраля 2015 года.

После публикации экономических данных на китайском рынке акций усилилось падение котировок. Гонконгский индекс Hang Seng на минимуме обвалился на 4,24%, до 15 194,04 пункта, а индекс голубых фишек материкового Китая снизился на 2,18%, до 3229,08 пункта. Bloomberg отметил, что чистые продажи китайских акций со стороны иностранных инвесторов составили ¥13 млрд ($1,8 млрд) — это максимум более чем за год.