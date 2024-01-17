В КНР опубликован план развития экономики для старшего поколения
Он необходим из-за роста доли пожилого населения.
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Он необходим из-за роста доли пожилого населения.
Канцелярия Госсовета КНР опубликовала план по развитию так называемой «серебряной экономики» — производства широкого спектра товаров и услуг для удобства пожилого населения. Для этой цели правительство Китая обратилось к подчиненным ему структурам с призывом адаптироваться к потребностям возрастных граждан и выдвинуло 26 тезисов по теме.
Упомянутые тезисы носят общий характер и затрагивают подходы к удовлетворению нужд пожилых людей в потребительском секторе, развлекательных и социальных учреждениях, а также меры социальной поддержки. В частности, канцелярия призывает ведомства помогать компаниям расширять спектр услуг по доставке еды для пожилых людей, по уходу за ними на дому, обеспечению их необходимыми заведениями в шаговой доступности.
Как в обычных медицинских учреждениях, так и в заведениях китайской традиционной медицины Госсовет предлагает ускорить строительство геронтологических отделений, а также быстрее строить дома престарелых и хосписы. Сейчас, по данным Центрального телевидения Китая, лишь 3% пожилых граждан находятся в различных учреждениях для престарелых. Кроме того, в документе предлагается расширить применение традиционной китайской медицины для поддержания здоровья пожилых. Будут приняты меры по развитию индустрии борьбы со старением — речь идет об исследованиях в области генетических технологий и изучения механизмов старения кожи, здоровья волос
Власти будут поощрять редакторов издательств публиковать книги с крупным шрифтом, развивать специальный контент (литература, радио, кино, телевидение, музыка) для пожилых, организовывать и проводить подходящие для них спортивные мероприятия. В секторе туризма, где будут продвигаться «туры ностальгии», правительство КНР предлагает заменить ряд существующих возрастных ограничений на ограничения по состоянию здоровья.
Власти Китая планируют оказывать поддержку финансовым учреждениям, которые работают в секторе пенсионного страхования. Местные органы власти КНР смогут выпускать специальные облигации для поддержки развития «серебряной экономики», а банкам предлагается предоставлять кредиты учреждениям по уходу за пожилыми людьми и компаниям, создающим товары для них. В крупных городах запланировано строительство 10 индустриальных парков «серебряной экономики». Помимо этого власти Китая осознают, что развитие этого сектора экономики невозможно, если не использовать «в полной мере потенциал частной экономики».
Речь идет о повсеместном внедрении мобильных терминалов, роботов и сервисов виртуальной реальности, которые могут, например, помогать по дому и оказывать некоторые медицинские услуги старшему поколению. Наконец, в документе предлагается проводить масштабные рекламно-просветительские мероприятия для предотвращения мошенничества в отношении пожилых людей.
Трудоспособные китайцы в возрасте от 15 до 59 лет сейчас по-прежнему составляют большинство в Китае. Согласно данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, число людей старше 60 лет в Китае составляет 20% от всего населения, что чуть больше, чем количество детей моложе 14 лет. По прогнозу министерства гражданской администрации КНР, к 2030 г. пожилые люди будут составлять уже треть населения.
По данным газеты The Beijing News, в следующем десятилетии «серебряная экономика» Китая достигнет объема в 30 трлн юаней ($4,2 трлн) и это составит 10% от общего объема экономики к 2035 г.
Уважение к старшим — часть китайской культуры, поэтому обозначенные меры связаны отчасти и с восстановлением традиционного уклада жизни в Китае, говорит руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. В 2023 г. в Китае впервые за много лет уменьшилась численность населения, и дальше в условиях старения населения властям необходимо будет учитывать этот фактор во всех сферах. Потому уже сейчас в Китае ориентируют власти и бизнес на то, что потребитель будет всё старше и ему нужно обеспечить соответствующее обслуживание, чем обеспокоено правительство: туризм, оздоровительные упражнения и потребительские товары, заключает Карнеев.
Владимир Кулагин