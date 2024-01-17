В КНР опубликован план развития экономики для старшего поколения

Канцелярия Госсовета КНР опубликовала план по развитию так называемой «серебряной экономики» — производства широкого спектра товаров и услуг для удобства пожилого населения. Для этой цели правительство Китая обратилось к подчиненным ему структурам с призывом адаптироваться к потребностям возрастных граждан и выдвинуло 26 тезисов по теме.

В итоге повышение доступности и качества таких услуг должно привести к тому, что китайцы смогут «наслаждаться счастливой жизнью» и в зрелом возрасте.

Упомянутые тезисы носят общий характер и затрагивают подходы к удовлетворению нужд пожилых людей в потребительском секторе, развлекательных и социальных учреждениях, а также меры социальной поддержки. В частности, канцелярия призывает ведомства помогать компаниям расширять спектр услуг по доставке еды для пожилых людей, по уходу за ними на дому, обеспечению их необходимыми заведениями в шаговой доступности.

Также в Китае продолжат создавать специальную обувь, одежду и головные уборы для людей старшего поколения и разрабатывать продукты здорового питания и специальные медицинские смеси.

Как в обычных медицинских учреждениях, так и в заведениях китайской традиционной медицины Госсовет предлагает ускорить строительство геронтологических отделений, а также быстрее строить дома престарелых и хосписы. Сейчас, по данным Центрального телевидения Китая, лишь 3% пожилых граждан находятся в различных учреждениях для престарелых. Кроме того, в документе предлагается расширить применение традиционной китайской медицины для поддержания здоровья пожилых. Будут приняты меры по развитию индустрии борьбы со старением — речь идет об исследованиях в области генетических технологий и изучения механизмов старения кожи, здоровья волос и т. д.

В сфере обучения министерством образования Китая создается Национальный университет для людей пожилого возраста.

Власти будут поощрять редакторов издательств публиковать книги с крупным шрифтом, развивать специальный контент (литература, радио, кино, телевидение, музыка) для пожилых, организовывать и проводить подходящие для них спортивные мероприятия. В секторе туризма, где будут продвигаться «туры ностальгии», правительство КНР предлагает заменить ряд существующих возрастных ограничений на ограничения по состоянию здоровья.

Власти Китая планируют оказывать поддержку финансовым учреждениям, которые работают в секторе пенсионного страхования. Местные органы власти КНР смогут выпускать специальные облигации для поддержки развития «серебряной экономики», а банкам предлагается предоставлять кредиты учреждениям по уходу за пожилыми людьми и компаниям, создающим товары для них. В крупных городах запланировано строительство 10 индустриальных парков «серебряной экономики». Помимо этого власти Китая осознают, что развитие этого сектора экономики невозможно, если не использовать «в полной мере потенциал частной экономики».

В документе акцент сделан и на той роли, которую могут сыграть новые технологии в уходе за пожилыми людьми, что особенно важно на фоне старения нации.

Речь идет о повсеместном внедрении мобильных терминалов, роботов и сервисов виртуальной реальности, которые могут, например, помогать по дому и оказывать некоторые медицинские услуги старшему поколению. Наконец, в документе предлагается проводить масштабные рекламно-просветительские мероприятия для предотвращения мошенничества в отношении пожилых людей.

Трудоспособные китайцы в возрасте от 15 до 59 лет сейчас по-прежнему составляют большинство в Китае. Согласно данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, число людей старше 60 лет в Китае составляет 20% от всего населения, что чуть больше, чем количество детей моложе 14 лет. По прогнозу министерства гражданской администрации КНР, к 2030 г. пожилые люди будут составлять уже треть населения.

По данным газеты The Beijing News, в следующем десятилетии «серебряная экономика» Китая достигнет объема в 30 трлн юаней ($4,2 трлн) и это составит 10% от общего объема экономики к 2035 г.

Уважение к старшим — часть китайской культуры, поэтому обозначенные меры связаны отчасти и с восстановлением традиционного уклада жизни в Китае, говорит руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. В 2023 г. в Китае впервые за много лет уменьшилась численность населения, и дальше в условиях старения населения властям необходимо будет учитывать этот фактор во всех сферах. Потому уже сейчас в Китае ориентируют власти и бизнес на то, что потребитель будет всё старше и ему нужно обеспечить соответствующее обслуживание, чем обеспокоено правительство: туризм, оздоровительные упражнения и потребительские товары, заключает Карнеев.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259329&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.