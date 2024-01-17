Премьер Бельгии предложил использовать замороженные активы РФ в качестве залога

«Мы не говорим “нет” конфискации активов, но нам нужно поработать над механизмом. Например, их можно использовать в качестве залога для привлечения средств для Украины», — сказал Кроо агентству Reuters.

Он добавил, что Бельгия открыта к обсуждению и готова участвовать в поиске правовой основы для перевода замороженных средств Украине без дестабилизации мировой финансовой системы. Финансовая система, по его словам, может быть подорвана, так как центральные банки часто размещают активы друг у друга.

Премьер-министр также предложил изолировать налогооблагаемые доходы, чтобы поступления перенаправлялись напрямую Киеву. Налог на замороженные активы, как сказал Александр де Кроо, в 2023 году составил €1,3 млрд, в 2024 году он достигнет €1,7 млрд.

16 января Минфин Бельгии сообщил, что Евросоюз на техническом уровне начал работу по изъятию замороженных активов Банка России. Речь идет о $300 млрд.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259741&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.