Минфин Бельгии сообщил о техническом начале конфискации активов России

«Мы проанализировали поступившие в декабре предложения Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС и подтвердили наше твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе. Работа на техническом уровне уже началась, и мы намерены достичь скорого прогресса», — написал министр в соцсети X (бывшая Twitter).

После начала боевых действий на территории Украины в 2022 году Евросоюз заморозил российские активы, которые находятся в Европе, на $300 млрд. Эту же сумму называл глава Минфина России Антон Силуанов.

6 января 2024 года президент Украины призвал союзников ускорить передачу активов Киеву. Обсуждение необходимого для этого законопроекта запланировано на февраль 2024 года, должно начаться перед второй годовщиной начала боевых действий на территории Украины. Передача активов может быть мерой, принятой в качестве дополнительной финансовой помощи Киеву. Кремль обещал ответить зеркально на изъятие своих активов.