Газ обвалился: что дальше

Вчера фьючерсы на нефть показали небольшое снижение. В начале торгового дня поддержку цене оказывали два фактора — напряженность в Красном море и падение добычи на территории Северной Америки из-за холодов.

Однако во второй половине дня, после комментариев представителей ФРС США и ЕЦБ о будущей динамике ключевой ставки, нефть перешла к снижению на фоне роста индекса доллара DXY. Дополнительное давление на котировки оказало увеличение на 53 тыс. барр. н/н транспортировки танкерами российской нефти.

Фьючерсы на природный газ обвалились на 12% на ожиданиях потепления на территории Северной Америки начиная со следующей недели. Пик потребления ввиду недавнего похолодания придется на ближайшие дни, после чего начнется резкое снижение.

В четверг выйдет отчет об изменении запасов от EIA. Расчеты показывают, что падение может составить не менее 300 bcf, что полностью сократит профицит. Это снизит запасы в хранилищах ниже средних значений за последние 5 лет.

Реакцию рынка увидим в моменте, но пока столь сильное снижение не беспокоит трейдеров — мартовский контракт торгуется в районе $2,5. Логично ожидать, что после потепления добыча начнет восстанавливаться и предложение будет преобладать. За прошедший вторник добыча в США природного газа снизилась на 5,6% г/г, спрос вырос на +44,2% г/г, а экспорт LNG упал на 17,2% н/н.

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