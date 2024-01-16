16:38 (мск), источник: Forbes

Минфин пообещал «мониторить» ситуацию с банковскими комиссиями для застройщиков

То, что происходит на рынке ипотеки не нравится ни Минфину, ни ЦБ, заявил замминистра финансов Чебесков, комментируя введение крупными банками комиссий для застройщиков для доступа ко льготной ипотеке. По его словам, эта практика приведет к ухудшению конкуренции, Минфин готов принять меры «при необходимости».

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Источник: РИА "Новости"

Минфин будет мониторить ситуацию на рынке ипотеки, где крупные банки начали взимать комиссию с застройщиков за выдачу льготных кредитов. Об этом «Интерфаксу» заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

«Введение комиссий и то, что происходит на рынке ипотеки, никому не нравится — ни Центральному банку, ни Минфину, потому что рынок ипотеки довольно конкурентный, там много участников, а те практики, которые там начинаются, могут привести к ухудшению конкуренции», — предупредил замглавы ведомства.

Если ситуация не изменится, «банки, у которых есть партнеры-застройщики, смогут выдавать льготную ипотеку, те, у которых нет, не смогут», указал он, отметив, что ведомство готово вмешаться. «Мы активно мониторим ситуацию, мы договорились с банками, что держим активную связь и будем смотреть, как будет развиваться рынок льготного кредитования, и принимать соответствующие меры при необходимости», — заявил Чебесков.

Ранее Forbes писал, что в конце декабря — начале января сразу несколько крупных кредитных организаций, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Росбанк, объявили, что будут выдавать ипотеку по льготным госпрограммам только при условии субсидирования процентной ставки застройщиком-партнером. Например, «Сбер» с 11 января ввел комиссию для застройщиков в 7,5% от суммы льготного кредита. По семейной ипотеке комиссия составила 8,4%, по IT-ипотеке — 8,9%, по Дальневосточной и Арктической ипотеке — 11,5%.

Опрошенные Forbes эксперты пояснили, что в условиях ужесточения условий льготной ипотеки и снижения госсубсидий участие в таких программах для банков встало на грань рентабельности. Участники рынка отметили, что застройщикам, вероятно, придется перекладывать растущие издержки на покупателей квартир.

В Центробанке заявили, что введение комиссий создает риски, снижая прозрачность и ухудшая конкуренцию на рынке жилищного кредитования, а также повышая цены. «Комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья. Это несет риски для ипотечных заемщиков», — пояснил Forbes представитель регулятора.

Он сообщил, что ЦБ предложил оператору льготных ипотечных программ «Дом.РФ» рассмотреть вопрос о расширении лимита на выдачу льготных ипотечных кредитов для тех банков, которые не вводят комиссии для застройщиков.

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