Минфин пообещал «мониторить» ситуацию с банковскими комиссиями для застройщиков

Минфин будет мониторить ситуацию на рынке ипотеки, где крупные банки начали взимать комиссию с застройщиков за выдачу льготных кредитов. Об этом «Интерфаксу» заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

«Введение комиссий и то, что происходит на рынке ипотеки, никому не нравится — ни Центральному банку, ни Минфину, потому что рынок ипотеки довольно конкурентный, там много участников, а те практики, которые там начинаются, могут привести к ухудшению конкуренции», — предупредил замглавы ведомства.

Если ситуация не изменится, «банки, у которых есть партнеры-застройщики, смогут выдавать льготную ипотеку, те, у которых нет, не смогут», указал он, отметив, что ведомство готово вмешаться. «Мы активно мониторим ситуацию, мы договорились с банками, что держим активную связь и будем смотреть, как будет развиваться рынок льготного кредитования, и принимать соответствующие меры при необходимости», — заявил Чебесков.

Ранее Forbes писал, что в конце декабря — начале января сразу несколько крупных кредитных организаций, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Росбанк, объявили, что будут выдавать ипотеку по льготным госпрограммам только при условии субсидирования процентной ставки застройщиком-партнером. Например, «Сбер» с 11 января ввел комиссию для застройщиков в 7,5% от суммы льготного кредита. По семейной ипотеке комиссия составила 8,4%, по IT-ипотеке — 8,9%, по Дальневосточной и Арктической ипотеке — 11,5%.

Опрошенные Forbes эксперты пояснили, что в условиях ужесточения условий льготной ипотеки и снижения госсубсидий участие в таких программах для банков встало на грань рентабельности. Участники рынка отметили, что застройщикам, вероятно, придется перекладывать растущие издержки на покупателей квартир.

В Центробанке заявили, что введение комиссий создает риски, снижая прозрачность и ухудшая конкуренцию на рынке жилищного кредитования, а также повышая цены. «Комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья. Это несет риски для ипотечных заемщиков», — пояснил Forbes представитель регулятора.

Он сообщил, что ЦБ предложил оператору льготных ипотечных программ «Дом.РФ» рассмотреть вопрос о расширении лимита на выдачу льготных ипотечных кредитов для тех банков, которые не вводят комиссии для застройщиков.